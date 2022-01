Le masque Cyberpunk Zephyr de Razer n’utilise pas de filtres de qualité N95

Cela peut sembler cool, mais le masque Zephyr ne vous protège pas réellement du covid.Image: Razer

Ainsi, ces masques de protection de type Watch Dogs, Cyberpunk 2077 du fabricant d’ordinateurs Razer n’utilisent pas réellement de filtres de qualité N95 comme précédemment promu, selon le marketing mis à jour de la société.

Divers points de vente, dont Engadget et The Verge, notent que la société a effacé toutes les mentions de «filtres de qualité N95» des pages de produits pour les masques Zephyr à 100 $ et les masques Zephyr Pro récemment annoncés. Le retrait est intervenu après que la tech YouTuber Naomi Wu a non seulement publié un démontage du Zephyr en novembre 2021, mais a également déchiré Razer pour avoir fait la promotion de ce que Wu a appelé un « produit frauduleux ».

N95 est une certification délivrée par l’Institut national américain pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH), dans laquelle les respirateurs doivent filtrer au moins 95 % des particules en suspension dans l’air. Cette exigence concerne l’ensemble du produit, pas seulement les filtres. C’est pourquoi aucun des masques Razer n’apparaît sur la liste approuvée par le NIOSH des respirateurs filtrant les particules de qualité N95.

La ventilation détaillée de Wu sur l’inefficacité du masque Zephyr pour vous protéger de covid-19, de ses innombrables variantes et de diverses autres maladies est révélatrice. Wu a qualifié le produit d’« inutile » et a accusé Razer de « marketing trompeur », d’autant plus que le masque n’est pas un remplacement valable pour un véritable équipement de protection individuelle (EPI).

Nous avons contacté Razer pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Pour sa part, Razer a choisi de mettre à jour ses supports marketing pour le Zephyr tout en supprimant l’expression «filtres de qualité N95» de la page produit du site Web. La société affirme maintenant que le masque de 100 $ n’est «pas un masque/respirateur N95» et «n’est pas destiné à être utilisé dans des contextes médicaux ou cliniques».

Alors bien sûr, ça peut avoir l’air cool, comme si vous viviez dans le futur cyberpunk que vous avez toujours voulu avec un masque qui s’illumine et tout ce jazz. Mais cela ne vous protège pas de l’essentiel : une maladie qui pourrait littéralement vous tuer.