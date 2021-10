Le masque de Majora est totalement un jeu d’horreur

Hé Skull Kid, est-ce que tu aimes mon visage ??? Image: Nintendo

La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à The Legend of Zelda: Majora’s Mask est cette lune horrible. C’est inquiétant, toujours souriant, un rappel que la mort est une fatalité pour tout le monde. Il s’attarde en arrière-plan, comme une ombre contre un mur, attendant de frapper. Si, après trois jours, vous ne parvenez pas à sauver le monde, en perdant peut-être trop de temps à regarder autour de vous quand chaque seconde compte, cette horrible lune s’effondre vers Termina. Et à l’impact, tout est réduit en miettes, Link hurlant dans l’oubli. C’est une vraie merde effrayante.

C’est une image qui a été gravée dans mon cerveau, une qui me hante encore aujourd’hui, et c’est en partie pourquoi je pense que Majora’s Mask est un jeu d’horreur.

Sorti en 2000 sur Nintendo 64 (et 2003 sur GameCube et 2015 sur 3DS et dans le futur sur Nintendo Switch Online), The Legend of Zelda : Majora’s Mask se déroule deux mois après les événements d’Ocarina of Time. Dans une quête pour retrouver son amie fée, le bavard Navi, Link rencontre un diablotin nommé Skull Kid qui est possédé par un esprit vengeur qui habite dans le masque qu’il porte. Comme un tyran qui vole des bonbons d’Halloween, Skull Kid attaque Epona, le fidèle destrier de Link. Après avoir donné la chasse, Link plonge dans un abîme, tombant dans une obscurité psychédélique avant d’atterrir dans une terre mystérieuse mais familière appelée Termina. Cela donne le coup d’envoi au voyage obsédant de Link pour empêcher Skull Kid d’infliger des dommages plus irréparables.

Dès le départ, les choses sont terrifiantes. Non seulement il se fait voler sa merde, mais Link est également rapidement transformé entièrement contre son gré. Il crie avec une totale perplexité à la révélation qu’il est devenu un Deku Scrub. Le visage qu’il fait maintenant pourrait être celui de la douleur ou de la tristesse constante, mais une chose est sûre : Link a l’air de pouvoir « commencer à pleurer à tout moment », comme le dit sa nouvelle compagne de fée Tatl au début du jeu lorsque vous rencontrez un arbre Mojo à l’air triste. Cet arbre a de bonnes raisons d’être triste. En fait, son histoire de malheur a conduit son âme à être piégée à l’intérieur du masque même que Link a été forcé de porter.

Et les cris ne s’arrêtent pas avec la première fois que Link est transformé, assez violemment par Skull Kid, en un Deku Scrub au début du jeu. Tout au long de Majora’s Mask, il y a… des masques. Chaque fois qu’il est équipé, Link se tord d’agonie alors que son corps se transforme pour correspondre au visage du masque, que le résultat soit proche de son corps réel (Deku) ou loin de lui (Goron). Et cela se produit à chaque fois qu’il met un masque, l’un des nombreux motifs qui situent Majora’s Mask dans le domaine de l’horreur : le jeu joue avec l’horreur corporelle alors que Link subit à plusieurs reprises des transformations désagréables pour devenir quelqu’un de nouveau, criant à chaque fois. Et je n’ignore pas que les masques qu’il porte viennent de morts.

Je vois—Non attendez, JE SUIS des morts !Capture d’écran : MajorasMask9 / Kotaku

Le jeu consiste à mettre une sorte de visage, surtout au milieu de la mort. Les citadins, dans le déni de la catastrophe imminente qui s’abat sur eux jusqu’à ce qu’il soit trop tard, continuent leur vie quotidienne. Ceux qui sont liés par le devoir restent au travail, tandis que tout le monde planifie un putain de carnaval, comme si ce n’était pas étrange. Ils vont tous mourir dans trois jours, bon sang ! Et pourtant, quel que soit le visage que nous adoptons, la mort est la constante que nous partageons. Cela n’est nulle part plus emblématique que dans les derniers instants de Majora’s Mask, lorsque la lune s’effondre.

Et quel moment ! Si vous oubliez le cycle de trois jours ou si vous laissez simplement le temps s’écouler, une cinématique impossible à ignorer se joue dans les cinq dernières secondes. Il représente la lune se précipitant vers Termina avec son sourire déconcertant et son nez pointu, écrasant Clock Town et effaçant tout en quelques secondes. Après un moment d’obscurité, Link émerge, seulement pour être emporté par l’explosion. Les dernières choses que nous entendons et voyons sont les cris de Link et le masque de Majora dans un feu crépitant. C’est une scène frappante, exacerbant toutes mes craintes d’une calamité mondiale soit à cause du changement climatique (qui s’aggrave) ou d’une collision avec un astéroïde (ce qui pourrait arriver). Cela parle aussi de l’impermanence du temps, qui est aussi effrayante. Le temps avance de la même manière que la lune du jeu descend régulièrement, une réalité inévitable pour tout le monde.

Mais peut-être la chose la plus terrifiante, à part cette lune effrayante et la bande-son étrange qui accompagne tout le jeu, est ce que tout cela pourrait signifier. On a longtemps discuté du fait que Link pourrait être mort dans Majora’s Mask, Termina servant de sorte de purgatoire pour que son âme accepte sa mort. Je veux dire, le héros du temps tombe dans un « trou de lapin » à long cul à l’intérieur d’un arbre pour se rendre à Termina, un monde supposé parallèle à Hyrule. Il tombe amoureux de ce qui pourrait être des kilomètres, et cette séquence psychédélique qui se joue pendant la chute indique une sorte de passage. Cet endroit est également appelé « Termina », ce qui semble beaucoup trop proche de « terminal ». Nous devrions être intimement familiers avec les implications de ce mot, surtout compte tenu de la conclusion du jeu si vous ne faites rien. Tout cela me suggère que c’est soit un rêve, soit que Link est en fait mort ici. Les deux notions sont troublantes.

Le fait que la plupart de ses habitants sont des copies de personnages vus dans Ocarina of Time’s Hyrule renforce encore Termina en tant que purgatoire. Que ce soit des fantômes errants ou simplement des reflets de ce que Link sait, c’est à chacun de deviner.

Et puis il y a Elegy of Emptiness, une chanson de fin de partie que vous jouez pour engendrer des clones sans cœur et lourds de Link. J’ai toujours été curieux de savoir que vous ne pouviez créer que des copies de quatre personnages, dont trois sont morts : Deku Butler’s Son (Deku), Darmani III (Goron) et Mikau (Zora). Le quatrième est Link, qui me dit une chose : il est absolument mort. Il suffit de regarder ce clone de Link bizarre et rebutant. C’est troublant, avec son sourire bizarre, ses yeux statiques et sa ressemblance étrange avec une personne vivante.

Suis-je… Suis-je un vrai garçon maintenant ? Capture d’écran : Cresun / Kotaku

J’étais littéralement un enfant quand j’ai joué à ce jeu pour la première fois. Je n’ai pas tout à fait compris tout ce qui se passait, et je n’ai certainement pas compris le sous-texte à l’époque, mais je savais que j’avais peur chaque fois que je récupérais ma sauvegarde de Majora’s Mask. La bande-son, l’atmosphère, les ennemis, tout cela m’a fait froid dans le dos. Je n’ai jamais terminé le jeu – je ne pouvais pas supporter les cauchemars qu’il me donnait – mais son humeur évocatrice et ses vibrations macabres me sont restées depuis. Même en revenant au jeu, je ne peux m’empêcher de trembler devant la plupart de ses images. Les cris de Link en particulier résonnent dans mon esprit.

Mais la chose qui m’a le plus effrayé ? Enfant de crâne. Ce petit bâtard espiègle est plus qu’une menace, car Majora’s Mask érode lentement sa santé mentale, ce qui rend ses « farces » de plus en plus violentes tout au long du jeu. C’est Skull Kid qui transforme Link en Gommage Mojo. C’est Skull Kid qui s’est « débarrassé » d’Epona, peu importe ce que cela signifie. C’est Skull Kid qui invoque la lune et la place sur une trajectoire de collision avec Termina. Tout était de la faute de Skull Kid, et ce genre de pouvoir me paralysait.

Je suis plus âgé et un peu plus courageux maintenant, mais je ne suis pas sûr de pouvoir à nouveau braver Majora’s Mask. C’est effrayant, rempli de terreurs qui appartiennent à un film d’horreur, ce qui en fait une sortie inhabituelle et fascinante de la Nintendo généralement familiale. Pour moi, cette horreur est ce qui la définit. C’est pourquoi je me souviens si bien du jeu : parce qu’il m’a fait peur. Mais plus que cela, cela parle clairement de nos peurs les plus profondes, de la mort, de la perte et de l’impermanence. Après tout, nous manquons toujours de temps.