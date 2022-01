Le masque des travaillistes glisse: Starmer embarrassé alors que les députés de la gauche radicale célèbrent la décision du procès de la statue | Politique | Des nouvelles

Les radicaux de gauche ont célébré après que quatre personnes accusées d’avoir démoli une statue du philanthrope et marchand d’esclaves anglais Edward Colston aient été innocentées. Le verdict a suscité l’inquiétude généralisée qu’il a créé un précédent selon lequel les dommages criminels ne sont plus une infraction automatique.

Rhian Graham, 30 ans, Milo Ponsford, 26 ans, Sage Willoughby, 22 ans, et Jake Skuse, 33 ans, ont été poursuivis pour avoir abattu la statue lors d’une manifestation Black Lives Matter le 7 juin 2020.

Ils ont jeté la statue dans le port de Bristol après qu’elle ait été défigurée.

Les députés travaillistes ont affirmé que le résultat était la preuve que « le véritable acte criminel était les actes » d’Edward Colston.

Réagissant avec indignation, Sir John Hayes, le député conservateur très respecté qui préside l’influent Common Sense Group, a accusé ceux qui se sont délectés du résultat de ne pas respecter « l’état de droit ».

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le Parti travailliste a bien sûr au mieux une relation confuse avec la loi et l’ordre et cela illustre justement cela.

« Justifier ce genre de comportement criminel et célébrer cette décision perverse montre pourquoi les travaillistes sont inaptes à gouverner.

« Ce fut une très mauvaise journée pour l’état de droit. En fin de compte, si vous dégradez ou détruisez la propriété de quelqu’un d’autre, sans sa permission, vous commettez des dommages criminels. C’est un simple fait.

« Peu importe ce que vous pensez de Colston, il ne s’agit pas de Colston ou de la particularité de la statue. Il s’agit de dommages criminels. »

Il a ajouté: « Je remarque que le ministre de l’Intérieur fantôme et le chef de l’opposition n’ont rien dit à ce sujet.

« Ils doivent être profondément embarrassés par leurs collègues qui l’ont fait. »

« De manière grotesque, une statue a été érigée en son honneur à Bristol, mais aujourd’hui, devant le tribunal, ceux qui l’ont renversée ont été innocentés à juste titre.

La députée de York Central, Rachel Maskell, a déclaré: « Ce verdict a commencé à confronter le passé honteux de la Grande-Bretagne coloniale, où des statues ont été érigées pour voiler les vrais personnages du peuple au cœur de l’esclavage.

« La propagande politique était aussi vivante à l’époque qu’elle l’est aujourd’hui.

« Le véritable acte criminel était les actes de cet homme. »

Clive Lewis de Norwich South a déclaré que le verdict « a confirmé que le renversement de la statue d’Edward Colston n’était pas un acte criminel ».

Il a ajouté: « Le vrai crime était le fait que la statue était toujours là lorsque les manifestants l’ont abattue. »

On estime que 3 750 £ de dommages ont été causés à la statue – y compris le retrait de son personnel et d’un manteau – et 350 £ de dommages ont été causés aux balustrades du pont de Pero.

La procureure générale Suella Braverman a déclaré aujourd’hui que le verdict du tribunal risquait de semer la « confusion » et qu’elle « examinait attentivement » s’il fallait utiliser des pouvoirs lui permettant de demander un réexamen afin que les hauts juges aient la possibilité de « clarifier la loi pour les affaires futures ».