Le masque facial Razer Hazel RGB est maintenant le Razer Zephyr – voici comment l’obtenir tôt

Razer vient d’annoncer que Project Hazel, le concept de masque facial RVB inspiré des joueurs que la société a lancé au CES 2021, est désormais un produit prêt à être commercialisé et rebaptisé Razer Zephyr – et les inscriptions au programme bêta ouvert commenceront bientôt.

L’annonce est assez légère sur les détails. Une vidéo de 15 secondes a révélé le nouveau nom et le plan du programme bêta public, mais guère plus, et n’a pas indiqué où s’inscrire pour participer.

Nous avons contacté Razer pour savoir où s’inscrire à la version bêta une fois qu’elle sera en ligne et nous mettrons à jour cette histoire si nous recevons des liens ou des étapes spécifiques que vous devrez suivre. Au lieu de plus de détails, Razer annoncera sans aucun doute l’ouverture de la période d’inscription sur son site Web et via ses différents comptes de médias sociaux, donc si vous voulez être parmi les premiers à essayer Razer Zephyr, ajoutez leur page d’accueil à vos favoris et suivez Les comptes de réseaux sociaux de Razer.

Nous garderons évidemment un œil sur cette histoire au fur et à mesure qu’elle se développe et nous informerons tout le monde lorsque la période d’inscription s’ouvrira, mais avec un lancement prévu pour le quatrième trimestre qui approche à grands pas, nous ne pensons pas que vous aurez besoin d’attendre longtemps pour le début de la bêta ouverte.

Présenté pour la première fois en tant que pièce conceptuelle au CES 2021 plus tôt cette année, le projet Hazel de Razer a suscité de nombreuses discussions. Certains réclamaient de voir le nouveau masque facial purificateur d’air arriver sur le marché tandis que d’autres le ridiculisaient comme un gadget qui ne verrait jamais le jour.

Personnellement, certains d’entre nous ici à TechRadar ne pensaient pas beaucoup au projet Hazel lors de sa première présentation en janvier, car nous étions beaucoup plus intéressés par le projet Brooklyn de Razer, un concept de cockpit de jeu basé sur la chaise de jeu Razer Iksur. .

C’est le projet Hazel qui a captivé l’imagination de nombreux fans de Razer, à la fois en tant que reflet de la réalité de la vie pandémique et aussi du fait qu’il serait probablement beaucoup plus accessible et pratique dans notre vie de tous les jours. qu’une chaise de jeu avec des câbles à l’arrière et un boîtier d’écran vous y enfermant comme quelque chose d’un roman de William Gibson.

Razer Zephyr n’était pas un gadget intéressant. C’était un aperçu de notre nouvelle réalité

Contrairement à la plupart des conceptions conceptuelles, Project Hazel va en fait arriver sur le marché après tout, désormais officiellement sous la marque Razer Zephyr. Lorsque Razer a annoncé à l’E3 2021 qu’il allait réellement mettre en production le projet Hazel, il avait l’impression que Razer aurait pu manquer son moment.

En ces jours grisants de la fin juin, les États-Unis et le Royaume-Uni étaient sur la bonne voie pour être vaccinés en toute sécurité contre le nouveau coronavirus qui a provoqué des perturbations mondiales massives, des blocages, des maladies généralisées et un nombre impressionnant de décès.

Les pays plus riches commençaient enfin à donner des doses des nouveaux vaccins contre les coronavirus à des pays qui n’avaient pas eu accès ou n’avaient pas produit leurs propres doses dans le but de vacciner le monde et, espérons-le, de nous ramener tous à un semblant de normalité.

Cependant, quelque chose s’est produit en cours de route vers une fin rapide et facile de la pandémie. Avec la stagnation des taux de vaccination et la montée en puissance de nouvelles variantes hautement contagieuses du virus, la réalité nous a dégrisés. La pandémie n’est pas encore terminée, et ce ne sera probablement pas avant un certain temps, donc le Razer Zephyr est à nouveau d’une pertinence déprimante.