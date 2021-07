Le masque Raven Saunders Joker au lancer du poids est génial

Si Raven Saunders veut intimider ses adversaires olympiques, elle a la bonne idée.

Le lanceur de poids de la Team USA a enfilé un masque qui ressemble beaucoup au visage de Joker, et les photos (ci-dessous) sont incroyables. J’aurais un peu peur de l’affronter en compétition avec un masque comme ça.

De plus, elle a porté un masque sur le thème de Hulk pour correspondre à son surnom “Hulk” lors des compétitions précédentes.

Quelle est l’histoire ici? De la presse associée :

«Une de mes choses est comme, tout le monde pendant le lancer du poids, et je ne sais pas pourquoi, les gens sourient et parlent toujours. Ce n’est pas vraiment moi », a expliqué Saunders. « C’est ma façon d’être amical, je suppose ? »

Saunders a parlé de ses luttes contre la dépression et de la façon dont elle a obtenu de l’aide pour eux, une tentative de sensibiliser davantage à la santé mentale. Depuis NBC Boston :

En 2018, Saunders s’est retrouvée dans un endroit sombre et envisageait le suicide. Elle était à un tirage au sort de mettre fin à ses jours lorsqu’elle a reçu un texto de son thérapeute l’assurant qu’elle en “valait la peine” et la suppliant de “tenir bon”.

Son directeur sportif adjoint l’a emmenée dans un hôpital “et de là, je suis allée dans mon premier établissement de santé mentale et j’ai reçu de l’aide”, a-t-elle déclaré à Marie Claire dans une interview. Là, Saunders a commencé à développer de nouveaux outils pour faire face au stress et à la dépression, ainsi qu’à se séparer en tant que personne de ses réalisations.

« Ils m’ont aidé à réaliser que vous n’êtes pas votre sport. Tu es Raven, c’est bon dans ce que tu fais. Et pouvoir séparer les deux et pouvoir m’apprécier en tant que personne, puis moi-même en tant qu’athlète, m’a vraiment permis d’être vraiment heureux », a-t-elle déclaré à Olympics.com. “Se concentrer sur moi-même pour une fois, après avoir passé des années et des années à se concentrer sans arrêt sur la piste, c’était incroyable, c’était nécessaire, c’était une pause merveilleuse. Et c’était une bouée de sauvetage.