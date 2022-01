Le masque Razer Zephyr Pro amélioré ajoutera une amplification vocale

Razer Zephyr Pro, une version améliorée du masque Razer Zephyr existant de la société de périphériques de jeu, sera bientôt disponible. Razer a annoncé la sortie prochaine du Pro mercredi au CES 2022.

Le Pro ajoutera une technologie d’amplification vocale afin que, selon un tweet du compte officiel de Razer, vous puissiez « vous exprimer clairement et fort tout en restant protégé par des filtres de qualité N95 ».

En sécurité. Social. Durable. Un lauréat, alimenté – rencontrez le Razer Zephyr Pro.

Avec l’ampli vocal intégré, exprimez-vous clairement et fort tout en restant protégé avec des filtres de qualité N95. Détails sur le 1er Drop à venir – inscrivez-vous pour les mises à jour ici : https://t.co/mrEuAlrbze pic.twitter.com/sPuPMFdeBN – R Z Ξ R (@Razer) 5 janvier 2022

Le Razer Zephyr original était déjà un masque haut de gamme, destiné aux joueurs. Avec un design noir élégant et des lumières RVB encerclant les filtres, il ne semblerait pas déplacé dans un jeu proche du futur comme Watch Dogs: Legion. Ces lumières peuvent être contrôlées via Bluetooth à partir d’une application sur les iPhones et les appareils Android compatibles.

Plus important encore, le masque est doté de filtres de qualité N95 remplaçables, de deux ventilateurs internes qui aident à ventiler le masque et à refroidir la peau du porteur, une paire de serre-tête et un joint en silicone qui s’adapte parfaitement au visage. Razer dit que le Zephyr standard et le Pro ont chacun un BFE (efficacité de filtration bactérienne) de 99%, quatre pour cent de plus que les masques jetables et 39% de plus que les masques en tissu standard. Le masque est aussi cher que cette liste de fonctionnalités pourrait vous laisser penser. Il est épuisé en ce moment, mais coûte généralement 99,99 $.

Le Razer Zephyr Pro est une version légèrement améliorée du Razer Zephyr. Il conserve toutes les fonctionnalités du premier modèle, mais ajoute une amplification vocale. Le masque d’origine a reçu des critiques pour le nombre de fans qui pourraient rendre difficile l’audition du porteur tout en parlant.

Les deux masques comportent du plastique transparent sur la bouche, de sorte que les lèvres du porteur peuvent être lues plus facilement que dans un masque traditionnel. Il y a aussi des lumières internes pour que la bouche du porteur soit toujours visible, même dans l’obscurité. L’embout buccal peut être retiré et nettoyé.

Nous n’avons pas encore de détails sur la date à laquelle le Pro sera disponible. Si le Pro suit le modèle défini par le Zephyr d’origine, il ne sera disponible que pour une durée limitée en gouttes. Mais vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour par e-mail sur le site Web de Razer.