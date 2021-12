Le massage facial Gua Sha fonctionne-t-il vraiment ? Voici ce que disent 2 experts

Les outils Gua sha (prononcé gwah-shah) ― des pierres lisses en forme de demi-lune qui massent votre visage semblent avoir fait leur apparition partout au cours des deux dernières années. Mais la pratique n’a rien de nouveau. Il est en fait antérieur à la médecine moderne et est originaire de Chine, où les pierres ont été utilisées pour traiter toutes sortes de maux en grattant (gua) la peau. Comme l’acupuncture, elle est basée sur le concept de promotion du qi (prononcer chee), l’équilibre et la circulation de l’énergie de notre corps.

Le gua sha du visage prétend vous donner une peau claire, moins de rides et une apparence plus sculptée, et de nombreuses marques de soins de la peau produisent désormais un outil de gua sha pour le visage pour accompagner leurs produits. Mais est-ce que ça fait vraiment quelque chose ? Et est-ce que ça vaut notre argent ? Nous avons parlé à des experts des deux côtés de la question : un praticien de gua sha et un médecin esthétique.

Voici ce que dit le praticien de gua sha

La première est l’experte en médecine chinoise et fondatrice de la méthode Hayo’u, basée au Royaume-Uni, Katie Brindle, qui fait des recherches sur le sujet depuis 2002 et a écrit un livre à ce sujet. Brindle est un médecin chinois qualifié des cinq éléments, diplômé de l’Integrated College of Chinese Medicine du Royaume-Uni.

Les outils faciaux Gua sha varient en forme et sont conçus pour s'aligner avec votre structure osseuse.

« Nous considérons que la beauté est la manifestation extérieure de la santé intérieure », a déclaré Brindle au HuffPost. « Cela va de soi, car vous n’êtes jamais à votre meilleur lorsque vous ne vous sentez pas bien. L’idée est de se concentrer sur votre santé et votre beauté suivra. Des cheveux brillants, un poids santé, une peau éclatante ― en médecine chinoise, ce sont tous des signes que vos organes sont heureux.

Brindle définit le gua sha du visage comme une technique simple et douce qui augmentera la circulation et le flux lymphatique dans votre visage. Les outils gua sha de meilleure qualité auront été créés à l’aide de jade ou de pierre de quartz rose et façonnés sans utiliser de résines inutiles. La forme ressemble à une demi-lune, qui épouse la forme de votre visage pendant le massage.

Brindle dit que si vous avez déjà ressenti une tension sur votre visage, autour de votre mâchoire ou entre vos sourcils, le gua sha pourrait être l’outil qui vous manque.

« L’utilisation d’un outil gua sha vous permet de travailler plus profondément dans les muscles et le fascia qu’en utilisant les doigts seuls, afin que vous puissiez consciemment relâcher là où vous êtes tendu », a déclaré Brindle. « Le gua sha du visage active les points d’acupression le long des 12 principaux méridiens de votre visage. »

Brindle a également déclaré que la médecine d’Asie de l’Est accorde de la valeur à l’énergie que transportent certains objets, et que des matériaux comme le jade et le quartz rose sont connus pour véhiculer une énergie de guérison.

Voici ce que dit le docteur esthétique

Nyla Raja, médecin esthétique et fondatrice de la clinique d’esthétique et de médecine du Royaume-Uni appelée Dr Nyla Raja, a remis en question la capacité du gua sha à aider à atténuer les rides ou à lifter le visage. Elle ne pense pas que la pierre puisse pénétrer efficacement sous l’épiderme (couche superficielle) de la peau et affecter la production d’élastine de la peau.

« L’utilisation d’un outil en jade gua sha à la maison donne essentiellement à votre visage un mini-entraînement vous stimulez la circulation sanguine, ce qui augmente la quantité d’oxygène et de nutriments dans la peau, ce qui peut améliorer la santé de la peau », a déclaré Raja. « Cependant, il est peu probable que les effets du gua sha puissent atteindre cette couche et ne stimule donc probablement pas ou ne renforce pas la production d’élastine. »

Bien qu’elle ait elle-même utilisé un outil de gua sha dans le cadre de sa routine, elle le recommande avec une certaine prudence : « Il n’y a certainement aucun mal à l’utiliser, en particulier dans le cadre d’une routine à domicile et entre les soins du visage et les traitements. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’un gua sha résolve tous vos besoins en matière de soins de la peau. Avec toutes les routines de soins de la peau, il doit y avoir de la cohérence mais aussi des éléments différents. Ceux qui ont des rides plus profondes ne verront pas soudainement leurs rides disparaître à cause du gua sha et devraient plutôt rechercher un traitement stimulant le collagène tel que Ultherapy, où les effets peuvent pénétrer plus profondément dans la peau, stimulant la production de collagène et renforçant l’élastine.

Le point à retenir de Raja est le suivant : utilisez un outil gua sha dans le cadre de votre routine pour stimuler la circulation sanguine, mais ne vous attendez pas à des miracles. De nombreuses études ont montré des résultats impressionnants, mais celles-ci sont principalement axées sur les effets des pratiques traditionnelles de gua sha sur le corps, pas spécifiquement sur le visage. Il soulage certainement les tensions et peut être intégré à la routine en tant que forme de pratique d’auto-soins. Mais c’est un choix personnel de décider d’utiliser ou non l’outil.

Vous voulez essayer le gua sha du visage ? Voici comment procéder.

« Gua sha est un traitement tellement holistique, il n’y a pas de mauvaise façon de le faire », a déclaré Brindle. Elle recommande d’utiliser une pierre pendant une minute par jour, ce qui est suffisant pour commencer à voir des bienfaits. Mais il est également important de suivre votre intuition pour savoir à quel point ou à quel point vous vous sentez bien.

Un outil gua sha est conçu pour être pressé doucement sur tout le cou, le visage et le décolleté. (Photo : Andrey Popov via .)

Il peut être utilisé le matin sous la douche ou avant d’aller au lit, avec un peu d’huile. Sur la base des énergies que les pierres sont censées transporter, Brindle recommande d’utiliser des quarts de rose le matin et du jade le reste de la journée et la nuit.

Appuyez doucement sur l’outil sur tout le cou, le visage et le décolleté.

Appuyez doucement et maintenez l’outil sous chaque œil, puis sur chaque œil, avec les paupières fermées.

En commençant par le cou, appuyez jusqu’à votre front.

En inclinant l’outil à 45 degrés dans la direction que vous souhaitez travailler, utilisez le bord arrondi pour appuyer sur le front, les pommettes, puis les lèvres ― environ huit balayages dans chaque direction. Utilisez l’extrémité à double courbure sur votre gorge et votre mâchoire

Pour nettoyer votre outil gua sha, passez-le simplement sous l’eau. Pour plus de techniques, Brindle a diverses vidéos sur son Instagram personnel et le compte Hayo’u Method pour vous aider à bien gua sha.

Les rougeurs sur le visage ou le corps pendant le traitement peuvent sembler effrayantes ou un traumatisme, mais la médecine chinoise croit que la rougeur (sha) est la réponse de guérison de votre corps. La quantité de sha dépend de votre type de peau et de la sévérité du traitement.

Quand éviter le gua sha

Brindles a déclaré que les personnes qui subissent une chimiothérapie ne devraient pas utiliser de gua sha 48 heures avant ou 24 heures après un traitement. Les femmes enceintes devraient également l’éviter à moins qu’un professionnel ne s’en charge, en raison des points de pression sur le visage et le corps qui peuvent déclencher des contractions utérines dans de rares circonstances. D’autres situations où le gua sha n’est pas recommandé : pendant les règles, car cela peut affecter la lourdeur du flux, et sur la peau souffrant de rosacée.

Brindle a également déclaré que si vous avez des veines faciales visibles, l’outil doit être utilisé d’une manière différente : plus et répéter. Plutôt que d’utiliser le bord arrondi de l’outil, utilisez le bord plat de la pierre de jade et balayez doucement le long des contours du visage.

Un outil gua sha peut toujours être utilisé si vous avez du Botox ou des produits de comblement cutané évitez simplement les zones traitées. « [The tool] peut être utilisé sur toutes les zones non traitées de votre visage, pour égaliser la différence entre le Botox et la peau non traitée », a déclaré Brindle. « Nous recommandons d’éviter la zone traitée pendant 28 jours après le traitement de comblement dermique et 14 jours après le Botox. Vous pouvez continuer à utiliser les outils gua sha sur d’autres zones de votre visage.

Comment sélectionner votre outil

Vérifiez son poids (il devrait sembler lourd) et sentez s’il fait froid ― la pierre de jade authentique sera cool.

Découvrez ci-dessous une sélection d’outils recommandés.

