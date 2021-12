Le Master Chief Mash-up de Minecraft est de retour

Alors que la plupart des fans de Halo seront occupés à se retrouver coincés dans le nouveau Halo Infinite, Xbox propose une autre façon de jouer en tant que Master Chief – dans Minecraft. Le Minecraft Master Chief Mash-up a été initialement publié en 2014, comprenant des textures thématiques, des skins, des cartes et des pistes musicales Halo. Le pack a maintenant été mis à jour avec huit nouveaux skins, dont trois versions différentes de Master Chief.

Les nouveaux skins sont inspirés des personnages de Halo Infinite, notamment le commandant Laurette Agryna, le chef de guerre Escharum, le maître des lames Jega ‘Rdomnai, le pilote Pelican Echo-216 et un Spartan YOROI, ainsi que les skins Master Chief susmentionnés.

La mise à jour a également ajouté un certain nombre d’éléments supplémentaires au vestiaire, y compris de nouveaux éléments de créateur de personnage et des emotes comme le Master Chief, l’épée à énergie pivotante et l’atterrissage dur.

Le nouveau contenu sera ajouté au pack Halo Mash-up existant, qui contient déjà 40 skins de personnages, 31 pistes musicales Halo, un certain nombre de mondes préfabriqués sur le thème Halo et bien plus encore.

Le pack DLC est disponible en tant qu’article payant sur le marché Minecraft, qui peut être acheté via n’importe quel appareil sur lequel vous jouez au jeu pour 990 Minecoins, environ 4 $.

