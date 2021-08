Le Masters de Shanghai, annulé pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie

10/08/2021 à 6h59 CEST

. / Pékin

Le tournoi de tennis 2021 Shanghai Masters 1000, qui doit avoir lieu en octobre, a été annulé en raison de la situation épidémiologique en Chine et à l’étranger, selon un communiqué publié aujourd’hui par la société organisatrice, Juss Event. La société a pris cette décision après “des discussions approfondies avec les parties concernées”, dont l’ATP (Association des joueurs de tennis professionnels). Le communiqué précise que « la santé et la sécurité du personnel » est sa priorité et que, compte tenu de l’avancée de la pandémie en Chine et dans le reste du monde, « il n’est pas envisageable » d’organiser l’événement cette année.

La Chine traite un nouvelle épidémie Ces dernières semaines, il est parti de l’aéroport de Nankin, capitale de la province orientale du Jiangsu, et qui s’est déjà propagé à d’autres régions du pays. Depuis plus d’un an, la Chine applique des contrôles d’entrée stricts dans le pays : les passagers qui atterrissent sur le sol chinois doivent présenter des tests PCR et anticorps négatifs avant l’embarquement, après quoi une période de quarantaine d’au moins deux semaines les attend dans un hôtel désigné par le autorités et payé par le voyageur. “Les restrictions de voyage en Chine sont toujours en place”, ajoute le communiqué, “il n’a donc peut-être pas été possible d’amener tous les joueurs ou d’offrir une expérience de tennis de haut niveau aux fans”.

Malgré le fait que, selon une étude publiée par l’Université de Lanzhou et rapportée lundi par la presse officielle chinoise, les épidémies devraient être maîtrisées avant septembre, l’organisation de l’événement a décidé de l’annuler. C’est lui deuxième année consécutive au cours de laquelle le tournoi est annulé pour la même raison et, en outre, d’autres championnats de tennis qui devaient se tenir dans le pays asiatique cette année, l’ATP 250 à Chengdu et Zhuhai, ont également confirmé leur annulation.

Les ATP Masters 1000 sont des tournois officiels faisant partie du circuit ATP. Actuellement, Shanghai est le seul des neuf sites à ne se situer ni en Europe ni en Amérique du Nord.

Selon les derniers chiffres de la Commission nationale de la santé, le nombre total d’actifs infectés en Chine continentale est de 1 702, dont 54 sont graves.