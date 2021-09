Le Masters Estrella Damm NA Andalucía ouvre la voie à la normalité

17/09/2021 à 17h00 CEST

Si il y a un peu plus de deux ans, le Masters Estrella Damm NA Andalucía s’est engagé dans une nouvelle voie avec une vigueur renouvelée grâce à l’incorporation d’Estrella Damm dans son parrainage, la bière méditerranéenne à base d’ingrédients 100% naturels, On peut dire que l’édition 2021 représente un nouveau saut qualitatif.

Trois facteurs fondamentaux en font déjà un rendez-vous de référence : la présence dans son roster remarquable du numéro un mondial, l’Espagnol Jon Rahm, le retour du public au Real Club Valderrama et le soutien déterminé de toutes les entités et institutions publiques (dirigé par la Junta de Andalucía) et des entreprises privées qui soutiennent ce tournoi de l’European Tour qui se tiendra du 14 au 17 octobre dans l’emblématique club de Sanroqueño.

Toutes les parties impliquées ont décidé de maintenir le test au calendrier dans une année difficile, 2020, malgré la pandémie de covid, et l’engagement dont ils ont fait preuve à l’époque est aujourd’hui récompensé par la possibilité d’offrir à nouveau un spectacle unique aux fans du monde entier.

Grande harmonie entre tous les organisateurs

L’harmonie entre les organisations qui promeuvent et soutiennent le tournoi a été perçue dans la présentation tenue jeudi à Madrid, où les participants ont eu l’occasion d’écouter les représentants d’un Estrella Damm NA Andalucía Masters qui a trois millions d’euros de prix, le chiffre le plus élevé des rendez-vous que l’European Tour a eu cette année en Espagne, et qu’il a été déclaré événement d’intérêt public exceptionnel par le gouvernement espagnol.

La scène de ce retour, le Real Club Valderrama, un lieu imbattable qui a déjà accueilli 25 événements de l’European Tour et une Ryder Cup historique au cours de laquelle Seve Ballesteros a mené l’équipe européenne à la victoire. Répondant à toutes les exigences fixées par les autorités sanitaires, les rues très prudentes du parcours de Sotogrande seront une nouvelle fois traversées par un public fidèle et averti lors de cette septième édition du championnat.

« Nous sommes très enthousiastes et je tiens à remercier Estrella Damm et la Junta de Andalucía d’être nos sponsors et amis dans ce projet. Valderrama va être un rendez-vous de première classe pour les grands champions qui viennent, comme Jon Rahm, numéro un et vainqueur de l’US Open. Nous voulons que ce soit un parcours difficile mais juste, et que le bon coup soit récompensé & rdquor;, a indiqué le président de Valderrama, Nuno de Brito e Cunha.

L’engagement d’Estrella Damm

« En regardant vers l’avenir, nous, Estrella Damm et la Junta de Andalucía avons un engagement : ce tournoi doit aller plus loin. La situation entre l’European Tour et le PGA Tour a changé et, bien que je ne puisse pas voir l’avenir, ils ont franchi une étape très importante dans leur relation. Il n’y a aucune raison pour que le golf n’ait pas de circuit mondial & mldr; et il va y avoir de très gros tournois en Europe. Si je devais parier mon argent, je parierais que Valderrama sera en première ligne & rdquor;, a-t-il déclaré.

Manuel Muñoz a souligné l’importance des Masters Estrella Damm NA Andalucía dans la stratégie promotionnelle, touristique et sportive de la Junta de Andalucía. « L’Andalousie est redevenue le centre du golf en Europe grâce à deux raisons : tout d’abord, le magnifique parcours de Valderrama, l’un des meilleurs d’Europe, et la collaboration d’Estrella Damm, notre amie avec qui nous travaillons depuis tant d’années. .. ensemble.

De son côté, Jorge Villavecchia, PDG de Damm, a tenu à souligner les liens étroits entre son entreprise et le sport depuis sa fondation, tant dans la sphère masculine que féminine, et le rôle joué par les grands événements sportifs tels que l’Estrella Damm NA Andalucía Masters dans l’internationalisation de la marque.

Tournoi européen de premier niveau

« Pour la troisième année consécutive, Estrella Damm sera aux côtés des grandes stars du golf et de tous leurs adeptes dans le cadre incomparable du Real Club Valderrama. Un tournoi dont nous sommes particulièrement fiers de porter le nom de notre marque phare, et avec lequel nous continuerons à travailler pour la placer au sommet de la scène golfique internationale. Notre engagement envers l’Estrella Damm Andalucía Masters ne fait que renforcer l’engagement de Damm envers le golf, le sport et la société & rdquor;, a ajouté Villavecchia.ç

L’Estrella Damm NA Andalucía Masters, un tournoi de l’European Tour qui fait partie de l’étape décisive de la Race to Dubai 2021, mettra en vedette une équipe internationale spectaculaire dirigée par Jon Rahm, actuel numéro un mondial, premier vainqueur espagnol de l’US Open et a récemment reçu le PGA Player of the Year de la PGA of America, ainsi que le Vardon Trophy et le Byron Nelson Award pour le joueur avec la moyenne de frappe la plus basse de la saison 2020-21 du PGA Tour.

Renforce le roster de la compétition Rafa Cabrera Bello, triple vainqueur de l’European Tour et membre de l’équipe européenne qui a disputé la Ryder Cup en 2016. Le Gran Canaria revient au Real Club Valderrama après avoir brillé à l’Open d’Espagne organisé dans ce club en 2016 et est devenu l’un des principaux bastions du golf espagnol au cours de la dernière décennie.