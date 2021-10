Le match à 4 points de Josi alimente la victoire 5-2 des Predators contre Wild

Roman Josi a réussi un match de quatre points, Connor Ingram a remporté son premier départ dans la LNH et les Predators de Nashville ont battu le Minnesota 5-2 dimanche soir, mettant fin à la séquence de quatre victoires consécutives du Wild en début de saison.

Ryan Johansen a marqué deux fois, Josi, Tanner Jeannot et Filip Forsberg ont marqué et Matt Duchene a ajouté trois passes décisives pour les Predators, qui ont marqué neuf buts en deux matchs après avoir marqué huit au total lors de leurs quatre premières sorties.

« Je pensais que les matchs à venir avant que nous ayons beaucoup d’occasions, beaucoup de beauté, n’ont tout simplement pas marqué. Vous ne pouvez pas être frustré », a déclaré Josi. « Si vous créez des occasions, à un moment donné, ils vont entrer. »

Nashville a remporté huit de ses neuf derniers matchs contre le Minnesota, accordant deux buts ou moins dans sept de ces victoires.

Ingram, 24 ans, a terminé avec 33 arrêts et est le deuxième gardien de but de l’histoire des Predators à remporter une victoire à ses débuts dans la LNH, rejoignant Pekka Rinne en 2005.

« Je ne pense toujours pas que cela me frappe un peu. L’ignorance est un bonheur à ce stade où vous ne réalisez pas encore vraiment ce qui se passe, mais ça faisait du bien », a déclaré Ingram. « Mon premier tir dans la Ligue de l’Ouest, mon premier tir dans la Ligue américaine ont tous les deux été joués, donc je m’attendais à moitié à ce qu’il y soit aujourd’hui, mais ce n’est pas le cas, c’est donc une bonne façon de commencer. »

Nick Bjugstad et Nico Sturm ont marqué pour le Minnesota, qui cherchait à ouvrir la saison avec cinq victoires consécutives pour la première fois depuis 2007-08.

« Aujourd’hui, c’était l’une de ces nuits où c’est comme si plus nous essayions durement, nous avions l’impression de faire tourner les roues dans le sable là-bas », a déclaré Sturm. « C’était comme si plus nous essayions dur, moins il semblait que cela allait aller dans notre sens. Nous n’avons tout simplement pas fait assez simple. »

Pour le cinquième match consécutif, Minnesota a accordé le premier but du match. Même s’il s’agissait cette fois des deux premiers buts alors que les Predators ont inscrit deux buts en avantage numérique au cours des six premières minutes – et trois buts au cours de la première période.

Un tir de la pointe a touché Duchene dans la circulation et Josi a frappé la rondelle libre. Johansen s’est converti sur un rebond un peu plus de deux minutes plus tard après que Kaapo Kahkonen n’ait pas pu gérer sa réorientation initiale d’un tir de Forsberg.

Les deux buts sont venus avec un avantage numérique, une situation dans laquelle Nashville a terminé 2 en 6, son deuxième match consécutif avec deux buts en avantage numérique. Minnesota était 0 pour 5 sur le jeu de puissance.

« Les équipes spéciales sont un facteur important dans les matchs, et évidemment le jeu de puissance a été un facteur important dans les deux derniers matchs. Les tirs au but étaient énormes aujourd’hui, 5 contre 6 était gros. J’ai vraiment aimé la performance de l’équipe, j’ai pense que c’était un effort de 60 minutes », a déclaré l’entraîneur de Nashville, John Hynes.

À son premier départ de la saison, Kahkonen a stoppé 24 tirs.

Johansen a attendu une fraction de seconde avant de décocher un tir bas devant Kahkonen à 12:25 pour une avance de 3-0. Josi a récolté une mention d’aide et est le seul défenseur de la ligue à avoir récolté trois points en une période cette saison.

Bjugstad a converti une passe de sortie de Jon Merrill pour ramener le Minnesota à 3-1 à mi-chemin de la seconde, avant que Forsberg ne soit dévié dans un tir frappé de la ligne bleue par Josi moins de deux minutes plus tard pour rétablir une avance de trois buts.

Jeannot a frappé la rondelle dans les airs devant Kahkonen avec 85 secondes à jouer en deuxième période pour une avance de 5-1. Sturm a marqué sur un rebond dans les dernières secondes de la période.

REMARQUES : Josi a 13 matchs en carrière avec trois points ou plus. Le seul défenseur des Predators à avoir enregistré plus est Shea Weber avec 15. … L’attaquant de Nashville Eeli Tolvanen a quitté le match en première période avec une blessure au haut du corps après avoir été touché par Jared Spurgeon, qui a été pénalisé pour avoir esquivé un abordage. L’équipe fournira une mise à jour mardi.

SUIVANT

Prédateurs : Retour à la maison mardi contre San Jose.

Wild : Commencez un voyage de trois matchs mardi à Vancouver.