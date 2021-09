Le match Brésil vs Argentine s’est arrêté alors que la police et les responsables de la santé prennent d’assaut le terrain pour détenir quatre stars de la Premier League

in

L’affrontement de l’Argentine contre le Brésil a été plongé dans le chaos alors que le match a été arrêté en raison de quatre joueurs de Premier League qui auraient «menti» sur des documents qu’ils ont remplis à leur entrée dans le pays.

La paire de Tottenham, Giovani Lo Celso et Cristian Romero, ainsi qu’Aston Villa deo Emi Buendia et Emi Martinez se sont présentés pour un devoir international avec l’Argentine, mais les choses ont été arrêtées en raison d’une dispute sur des documents COVID falsifiés.

Le match devra peut-être être joué à une date ultérieure

Il a été rapporté par ESPN Brasil, par le Daily Mirror, que le gouvernement fédéral, la FIFA et la Conmebol ont conclu un accord selon lequel les quatre joueurs seraient autorisés à entrer sur le terrain pour participer au match.

Cependant, quelques minutes seulement après le début du match, des responsables de l’autorité sanitaire brésilienne Anvisa ont pris d’assaut le terrain avec des policiers pour exiger l’arrêt des qualifications pour la Coupe du monde jusqu’à ce que les quatre joueurs soient hors du terrain et détenus.

Les règles gouvernementales au Brésil stipulent que toute personne entrant dans le pays après avoir récemment séjourné au Royaume-Uni doit observer une période d’isolement de 14 jours.

Le match venait à peine de commencer lorsque les officiels ont pris d’assaut le terrain

Nicolas Otamendi et Marcos Acuna se sont affrontés avec un responsable de la santé

Les coéquipiers du Paris Saint-Germain Neymar et Lionel Messi mâchent la graisse pendant que tout le drame se déroule

Juste après le coup d’envoi, les autorités sanitaires brésiliennes sont entrées sur le terrain et ont mis un terme au match entre le Brésil et l’Argentine 🚨 Des informations avant le match suggéraient que les autorités locales avaient ordonné l’expulsion des joueurs argentins basés au Royaume-Uni en raison d’un échec de la mise en quarantaine 😮 pic.twitter.com/aSuXZyzVPA – Premier Sports (@PremierSportsTV) 5 septembre 2021

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

