Le match collectif élève Baxi Manresa contre Pinar Karsiyaka

11/09/2021 à 23:57 CET

Baxi Manresa est encore plus leader du groupe B de la Ligue Europa après avoir battu Pinar Karsiyaka dans une victoire très chorale pour l’équipe entraînée par Pedro Martínez.

Baxi Manresa

Dani Pérez (7), Thomasson (21) Valtonen (2), Steinbergs (-), Bako (20) – cinq de départ – Francisco (11), Dani Garcia (3), Rafa Martínez (2), Jou (3), Maye (9), Moneke (8) et Sima (2).

Pinar Karsiyaka

Tony Taylor (4), Blackmon (4) Colson (6), M’Baye (28), Agva (2) – cinq de départ – Korkmaz (-), Roll (17), Yildizli (1), Erden (3) Tyus (4).

Partiel

21-19 ; 21-16 ; 17-15 ; 29-19

Arbitres

Aleksandar Glisic (SRB), Martins Kozlovskis (LET) et Thomas Bissuel (LIT). Sans éliminé.

Pavillon

Nou Congost devant 4.700 spectateurs

Les locaux sont passés de moins en plus dans le jeu et ont fini par être nettement supérieurs à leur rival. Si Stal Ostrów perd ce mercredi contre l’Hapoel Jérusalem, l’équipe catalane passera mathématiquement au tour suivant en tant que vainqueur de groupe

Baxi Manresa a commencé avec de nombreux problèmes pour marquer contre la défense intense de l’équipe turque. Le premier panier des Manresa n’est arrivé qu’après 4 minutes de jeu (2-8, min 4).

L’équipe locale a été entonnée grâce à l’attaquant Joe Thomasson, qui a marqué les cinq premiers paniers en jeu pour que les Catalans égalisent le match. Même l’équipe Manresa a terminé quatrième après un parcours favorable de 19-11 après avoir marqué les premiers points.

Le début du deuxième trimestre a été retracé à celui du premier. Il a été très difficile pour Baxi Manresa d’obtenir les premiers points et ceux-ci n’arrivèrent qu’après 3 minutes de jeu (21-26). Mais ensuite, la même histoire s’est répétée.

Après leur dernier panier (15e minute du match), l’équipe turque est restée plus de 4 minutes sans marquer et l’équipe de Manresa en a profité avec une course de 17-4 pour prendre l’avantage à la pause.

Le troisième quart s’est passé avec un échange de paniers, même si c’est Baxi Manresa qui prenait le rythme grâce à la maîtrise du rebond (53-46 min 28). Les Turcs sont restés dans le match grâce à la performance individuelle de M’Baye, qui a marqué 11 points dans ce quart pour garder son équipe en vie.

Baxi Manresa a commencé le dernier quart en marquant seulement trois points et avec une course de 9-5, ils ont commencé à faire face à la victoire (68-55 min 35). Les Turcs n’ont eu aucune réponse au coup de vent de Manresa et ont fini par céder à une fin de match très placide pour les Catalans..