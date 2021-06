“Le match contre la Slovaquie, c’est la vie ou la mort”

21/06/2021

Le à 13:57 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

César Azpilicueta, défenseur de l’équipe espagnole, a admis que l’équipe doit s’améliorer pour engager les supporters espagnols et a qualifié le match de mercredi contre la Slovaquie “à vie ou à mort”. La victoire apparaît comme le seul résultat qui permet à l’Espagne de poursuivre l’Euro 2021.

Azpilicueta a souligné que “le vestiaire l’attend vraiment avec impatience, nous aimerions une meilleure situation, être à six points, mais l’important est de dépendre de lui-même et que l’on joue à domicile. C’est comme un play-off.”

Le défenseur a insisté sur le fait que le match est “Pile ou face“et que dans ces tournois, il y a eu des situations de toutes sortes:” L’équipe nationale a remporté la Coupe du monde ou des Coupes d’Europe en traversant toutes sortes de situations. Nous avons beaucoup de jeunes, mais nous avons tous eu des expériences dans des situations difficiles et nous savons chacun ce que nous devons contribuer. Vous devez y aller ensemble.”

Le joueur de Chelsea a appelé à être “solide dans les deux domaines« pour faire face au « nouveau défi » qui serait le huitième : »L’important c’est comment ça se termine. Avec Chelesa, ils nous ont rendus morts en janvier et nous avons remporté la Ligue des champions.

Autocritique

En tant que joueur vétéran, son message était que “nous sommes vivants, nous dépendons de nous-mêmes. Nous devons être humbles, autocritiques et valoriser ce que nous faisons bien. C’est la vie ou la mort et nous avons faim d’avancer.”

Sur le soutien des fans, Azpilicueta a précisé que “nous n’allons rien demander, nous devons le prouver. Il est normal que les fans ne s’attendaient pas à deux nuls. Nous ne sautons pas de joie en disant que nous allons gagner le championnat d’Europe “. L’arrière latéral a insisté sur le fait que”Nous devons donner cette impulsion aux fans, les fans sont impatients, chaque fois que nous jouons dans notre pays, le soutien est incroyable. Maintenant, nous avons une autre chance et le sentiment doit être réciproque.” Azpilicueta a appelé à « se battre et ne pas abandonner. Il faut apprendre, s’améliorer et ramer tous dans le même sens.”

Le capitaine « bleu » n’a pas encore joué depuis une minute et sa place est occupée par un footballeur qui n’est pas un ailier né comme Marcos Llorente. A propos, Azpilicueta a affirmé que « l’objectif est de contribuer au maximum à l’équipe, je me prépare à jouer, il y a un entraîneur et un personnel qui prend les décisions pour l’équipe. Je dois contribuer depuis le banc. Marcos est une merveille, il a connu une saison spectaculaire. A Chelsea, j’ai dû jouer dans une position ce qui n’est pas habituel. Marcos s’adapte, est en pleine forme et je vais le soutenir au maximum.”