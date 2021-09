“Le match contre la Suède est vital”

01/09/2021 à 19:51 CEST

Luis Enrique Martínez, sélectionneur espagnolIl a tenu à souligner l’importance du match entre la Suède et l’Espagne ce jeudi qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lucho a parlé à deux reprises de “un match essentiel« Puisqu’une victoire consoliderait le leadership du groupe, cela donnerait quatre points d’avance avec un match de plus, puisque seuls les premiers classés accèdent directement à la Coupe du monde.

Lucho a souligné que la Suède “est la rivale du groupe, avec laquelle nous allons jouer la première position et les battre serait plus que favorable. Aller au repêchage avec ce format comporte beaucoup de risques & rdquor ;. Rappelons que les deuxièmes classés disputent un repêchage en un match avec une demi-finale et une finale en mars.

L’entraîneur de l’équipe nationale a demandé à la presse de créer une atmosphère positive, malgré le fait que la défaite compromettrait la qualification pour la Coupe du monde : “Pas besoin d’être négatif !», a-t-il déclaré et a également tenté de faire baisser la pression : « Ce n’est pas mon match le plus important, c’est celui de la phase de qualification. »

Luis Enrique a prédit un match similaire au Suède-Espagne des précédents récents, le dernier de la phase de groupes du Championnat d’Europe à La Cartuja de Séville. “Je pense que ce sera comme les précédents à cause du style des deux équipes. La Suède contre nous nous a donné le ballon, en attendant la contre-attaque et les coups de pied arrêtés. Nous allons avec notre modèle. Je ne sais pas si c’est un match important que l’Eurocup, mais il est vital & rdquor ;.

Comme toujours dans sa carrière, l’Asturien donne la priorité à son jeu audacieux et courageux, malgré l’importance du résultat : “Je reste toujours avec le jeu, c’est l’objectif que nous avons toujours. Le jeu nous rapproche du résultat. Il est censé vous donner plus d’occasions que le rival et ne pas s’approcher du but. Cela vous donne plus d’options pour gagner les matchs, même si vous risquez de perdre car c’est le football & rdquor;

Luis Enrique ne veut pas vivre des bons sentiments de l’Eurocopa “parce qu’elle appartient déjà au passé”, même s’il avoue que depuis « tout est beaucoup plus agréable et les gens vous félicitent pour un événement sportif qu’ils ont aimé & rdquor ;.

D’autre part, l’entraîneur a déclaré être « choqué » d’avoir été accusé en Suède d’avoir critiqué le jeu défensif scandinave: “Je ne me suis jamais plaint de l’attitude de la Suède, je ne me plains d’aucun rival, c’est faux que je me sois plaint, dans ce sport chaque équipe fait ce qu’elle veut & rdquor ;.