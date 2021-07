“Le match contre l’Egypte marquera l’avenir du tournoi”

in

Milieu de terrain Dani ceballos a assumé la condition de favori de l’équipe espagnole aux Jeux olympiques de Tokyo même s’il a préféré se concentrer sur l’engagement initial, contre l’Egypte jeudi prochain, qui « marquera l’avenir du tournoi ».

“Nous amenons une grande équipe et sur le papier nous pourrions être favoris mais il y a de grandes équipes. Nous nous concentrons sur l’Egypte, dans un match qui marquera l’avenir du tournoi”, a aventuré le milieu de terrain du Real Madrid.

Ceballos espère répéter l’exploit de l’équipe espagnole de football à Barcelone 1992, dans le but de Kiko Narvaez dans le prolongement.

“J’étais alors parti pour naître. Mais il est vrai que depuis la sortie de la liste, j’ai été informé de ce qui s’est passé dans le tournoi, dans le but de Kiko dans le prolongement. Espérons que nous pourrons répéter cela », a déclaré le capitaine de l’équipe olympique.

La possibilité de faire partie des Jeux est incomparable pour les protagonistes, reconnaît les médias espagnols. “Un JO, c’est hors du commun, c’est une compétition différente de ce à quoi nous sommes habitués les footballeurs. C’est très difficile de se qualifier, mais cette équipe a fait beaucoup de mérites pour être ici”, a-t-il rappelé.

Dani ceballos reconnu la bonne ambiance dans l’équipe et la bonne relation avec l’entraîneur Luis De La Fuente. “Nous avons une relation différente, nous nous sommes très bien entendus depuis le premier tournoi et nous avons eu une excellente relation. Il m’a donné beaucoup de confiance et j’ai eu la chance de la lui rendre sur le terrain”, a-t-il déclaré. mentionné.