Le match contre Levante ne peut pas faire grincer des dents à l’Espanyol

10/12/2021 à 21:02 CET

Roger Payro

L’Espanyol a tout à faire pour ajouter une nouvelle victoire samedi prochain contre Levante. Les précédents entre les deux en territoire bleu et blanc invitent à l’optimisme et les moments de forme actuels des deux équipes ainsi. Les perroquets sont intraitables dans le ‘Teplo’, le ‘granota’ ils n’ont gagné que trois fois en tant que visiteurs et actuellement, il n’a pas gagné en championnat depuis huit mois. Le prochain rendez-vous chez Moreno ne peut pas obtenir de grenouille.

Il y a 20 matchs que l’Espanyol a mesurés contre Levante en territoire catalan parmi toutes les compétitions. Parmi ceux-ci, 11 étaient des triomphes de Bleu et Blanc, six se sont soldés par un match nul et juste trois souri au club des Orriols. Il se trouve que l’équipe du Barça a remporté deux victoires lors de ses deux dernières visites.

Le plus récent date de juin 2020, lorsque l’équipe alors dirigée par ‘Pitu’ Abelardo est tombée 1-3. L’équipe avait déjà un pied et demi en deuxième. Avant, en janvier 2018, l’Espanyol avait perdu lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa del Rey bien que le 0-2 à la Ciutat de València ait donné accès aux quarts de finale, où le Barça a coupé son rival concitoyen.

Retour au présent, la réalité la plus tangible pour les deux, l’état des deux est complètement opposé. Il est vrai que l’équipe de Vicente Moreno vient de perdre à Vallecas et ne montre toujours pas sa meilleure version à domicile, mais au stade RCDE tout change. Il y a déjà 16 des 18 derniers points possibles enregistrés dans le sac pour s’imposer comme l’un des meilleurs endroits de Primera.

La renommée de « l’équipe d’aspirine » qui persécute l’Espanyol vivrait l’un de ses points forts si Levante parvient vraiment à prendre le butin du « Temple ». Et est-ce L’équipe ‘granota’ a passé 24 jours d’affilée entre la dernière ligue et l’actuelle sans gagner. Avec huit points, il est dernier et est à un match de battre le record négatif susmentionné sans gagner le plus longtemps, un honneur douteux détenu par le Sporting de Gijón lors de la saison 97/98. L’horaire, 14h00, cela aidera les perruches à affluer vers le stade de porter à nouveau le sien.