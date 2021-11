Le match de boxe Deron Williams contre Frank Gore pourrait être légitime s’il se produit

La vue d’un joueur de la NBA en compétition sur le ring de boxe devient de plus en plus courante. Nate Robinson a été mis KO par Jake Paul. Lamar Odom a combattu Aaron Carter (oui, celui-là). Kendall Gill est devenu pro de la boxe peu de temps après sa retraite et cherchait un combat contre Paul lui-même.

Deron Williams est la prochaine ancienne star de la NBA à entrer dans le cercle carré. Selon Shams Charania de ., le triple médaillé d’or olympique et double médaillé d’or olympique va se battre dans le cadre de l’undercard pour le combat de Paul contre Tommy Fury. Williams est toujours à la recherche d’un adversaire et Charania mentionne le demi offensif Frank Gore lié au Temple de la renommée de la NFL comme une possibilité.

Alors qu’un basketteur se transformant en combattant est toujours considéré comme une nouveauté, les débuts de Williams en boxe ne sont pas exactement Manute Bol combattant William « The Refrigerator » Perry. Williams s’intéresse depuis toujours aux sports de combat avec des références légitimes. Gore s’est également entraîné en tant que boxeur.

Les références de boxe de Deron Williams

Saviez-vous que Deron Williams est deux fois champion d’État du Texas en catch ? C’est vrai.

Williams aurait remporté des titres d’État à 67 livres et 112 livres avant d’entrer au lycée, selon .. C’est à ce moment-là qu’il est devenu une recrue de basket-ball quatre étoiles, a accepté une bourse pour l’Illinois et est finalement devenu le troisième choix du repêchage de la NBA en 2005 après avoir mené les Illini au match de championnat national.

Williams a renouvelé son intérêt pour le combat lorsqu’il est arrivé aux Dallas Mavericks en 2015. Il est maintenant copropriétaire de Fortis MMA à Dallas, et il s’est battu contre des combattants légitimes.

Le combattant de l’UFC Ryan Spann s’entraîne au gymnase et a déclaré que Williams lui avait déjà fait mal.

« Deron m’a piqué le cul un jour. Je suis tres sérieux. Vous pouvez l’appeler et lui demander », a déclaré Spann à TMZ.

À 6’3 avec une envergure de 6’6, Williams a certainement la taille et la portée pour la boxe.

Frank Gore s’est également entraîné à la boxe

Si Gore est l’adversaire de Williams, il est sur le point d’affronter l’un des demi offensifs de la NFL les plus coriaces de tous les temps.

Les porteurs de ballon vieillissent souvent hors de la ligue au moment où ils atteignent la fin de la vingtaine, mais pas Gore. Il marquait des touchés dans la ligue l’an dernier à 37 ans avec les Jets de New York. Gore aurait de nouveau suscité l’intérêt des équipes de la NFL cette année, mais il a plutôt choisi de se concentrer sur l’entraînement à la boxe.

Gore a utilisé la boxe comme méthode d’entraînement tout au long de sa carrière dans la NFL. Son intérêt pour le sport est devenu plus sérieux cette année lorsqu’il a changé d’agent et aurait commencé à chercher à se battre ensemble. Voici une vidéo de Gore utilisant la boxe comme technique d’entraînement pour sa carrière de footballeur à partir de 2014 :

Je ne voudrais JAMAIS combattre Frank Gore… mais Williams a un avantage significatif en hauteur/portée

Gore était un monstre absolu en tant que porteur de ballon. L’homme était impossible à abattre. Il ne mesure également que 5’9. Williams mesure 6’3.

Aucun de ces gars ne veut se battre parce qu’ils ont besoin d’argent. Williams a amassé plus de 157 millions de dollars de revenus de carrière. Gore aurait gagné 62 millions de dollars dans sa carrière. Les deux veulent se battre parce qu’ils en ont la passion.

Williams sera sur l’undercard pour le match de Paul, quel que soit son adversaire. Espérons que cela se passe mieux que les débuts de Nate Robinson pour lui.