Le match de boxe en fauteuil roulant de Conor McGregor reporté

Conor McGregor allait jouer dans un événement caritatif de boxe en fauteuil roulant le 11 septembre, mais a été reporté. Cela n’a pas changé qu’il va affronter Al Foran, un gars reconnu pour ses imitations, mais la date a changé. La même star irlandaise a été celle qui a récemment annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Les gars, la date de septembre est trop tôt pour moi. Je suis toujours en convalescence. Mon équipe de médecins / physiothérapie me conseille de rester. Je compte fin octobre au plus tôt. Mais peut-être novembre/décembre aussi. Difficile de dire pour le moment une date concrète. Mais je suis dedans ! Attends-moi s’il te plaît! 🥊 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 août 2021

Qualité hahaha ! Donnez-moi du temps les gars, je suis dedans ! J’ai juste besoin de me concentrer sur cette reprise comme prochaine étape avant de pouvoir m’engager pour un rendez-vous ! Même si j’ai prévu des trucs sympas pour l’événement !”

Naturellement, la date a dû être reportée car Conor McGregor a subi une blessure grave lors de son dernier combat et septembre est trop tôt. On pourrait presque dire ça n’importe quelle date en 2021 est trop tôt en tenant compte de la chirurgie, de la récupération et d’autres processus auxquels “The Notorious” devra faire face. Nous serons attentifs à toutes les nouvelles.

