Le match de Manchester United contre Brentford est sérieusement mis en doute, alors que le club ferme un terrain d’entraînement en raison de cas positifs de COVID-19 et des Red Devils «en discussion» avec la Premier League

Le match de Premier League de Manchester United contre Brentford est sérieusement mis en doute après que le club a confirmé une épidémie de COVID-19 parmi les joueurs et le personnel.

Les Red Devils ont annoncé la fermeture de leur complexe d’entraînement Carrington et sont en discussion avec les patrons de la ligue pour le match de mardi.

getty

Manchester United a confirmé une épidémie de COVID-19 dans son camp

Le club a publié un communiqué confirmant les cas lundi après-midi.

Ils attendront maintenant la réponse de la ligue pour savoir si l’affrontement de mardi soir contre Brentford à Old Trafford aura lieu.

« Manchester United peut confirmer qu’à la suite de la confirmation par test PCR des cas positifs de LFT Covid-19 d’hier parmi le personnel et les joueurs de la première équipe, la décision a été prise de fermer les opérations de la première équipe au Carrington Training Complex pendant 24 heures, afin de minimiser le risque de toute autre infection », lit-on dans la déclaration.

«Les personnes testées positives s’isolent selon les protocoles de la Premier League.

« Compte tenu de l’annulation de l’entraînement et des perturbations de l’équipe, et avec la santé des joueurs et du personnel comme priorité, le club est en discussion avec la Premier League pour savoir s’il est sûr que le match de mardi contre Brentford se poursuive, à la fois à cause d’une infection à Covid et d’un joueur perspective de préparation.

« Les déplacements de l’équipe et du personnel à Londres seront reportés en attendant le résultat de cette discussion. »

.

Rangnick attendra avec impatience de voir si Man United se rendra à Londres pour affronter les abeilles

United est le dernier succès de la Premier League avec une épidémie de COVID-19 dans ses rangs, à la suite d’une série d’incidents similaires dans l’élite anglaise.

Tottenham Hotpsur a également été touché par plusieurs infections confirmées qui les ont contraints à reporter leurs rencontres contre Rennes en Europa Conference League et Brighton en championnat.

Aston Villa a également subi une épidémie, l’équipe de Steven Gerrard ayant annulé une séance d’entraînement sur son terrain d’entraînement dimanche après son voyage à Anfield pour affronter Liverpool la veille.