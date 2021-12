Le match de Premier League d’Arsenal contre les Wolves reporté

Arsenal a scellé une victoire 5-0 sur Norwich City le lendemain de Noël (.)

Le prochain match d’Arsenal en Premier League contre les Wolves le 28 décembre a été reporté.

L’équipe de Mikel Arteta a perdu 5-0 contre Norwich City le lendemain de Noël, tandis que les Wolves n’ont pas joué car leur match contre Watford a été reporté à la suite d’une épidémie de Covid dans l’équipe des Hornets.

Arsenal devait accueillir les Wolves à l’Emirates Stadium lors du coup d’envoi anticipé mardi.

Mais les Wolves ont conclu un accord avec la Premier League pour reporter le match en raison d’une combinaison de blessures et de cas de Covid dans leur équipe.

‘Ce mot [fairness] pour décrire la position que les deux équipes vont jouer dans un jour et demi … évidemment, vous ne pouvez pas l’utiliser car ce n’est pas juste », a déclaré Arteta à Sky Sports lorsqu’on lui a demandé la perspective de jouer aux Wolves moins de 48 heures. après leur victoire sur Norwich.

« Mais nous pousserons et nous irons là-bas pour essayer de récupérer aussi bien que possible, jouer aussi bien que possible et préparer le match pour le gagner. »

Les loups n’ont pas joué le lendemain de Noël après le report de leur match contre Watford (.)

Une déclaration de Wolves disait: “ Une combinaison de résultats positifs aux tests Covid-19 et de blessures a conduit les Wolves à demander le report du match, ce qui a été accepté tôt pour donner aux supporters un délai de préavis de deux jours.

» Le conseil d’administration de la Premier League a accepté la demande de report car Wolverhampton Wanderers n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but) en raison d’un certain nombre de cas de Covid-19 et de blessures au club.

«Le conseil d’administration a pu prendre sa décision avant le match pour donner des éclaircissements aux clubs concernés et à leurs fans. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et les perturbations causées aux plans festifs des supporters.’

Une déclaration d’Arsenal disait: « Nous sommes déçus d’annoncer que notre match de Premier League contre les Wolves le mardi 28 décembre a été reporté en raison d’un certain nombre de tests de l’équipe des Wolves positifs pour COVID-19.

« Ce match sera reprogrammé en temps voulu et tous les billets et/ou forfaits d’accueil achetés pour ce match seront valables pour la date reprogrammée. »

