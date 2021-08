Le match de saison régulière le plus regardé de la MLB depuis des décennies

L’événement estival spécial que le MLB prenait fin jeudi dernier, comme un moyen de porter le film Champ de rêves à la vraie vie avec la confrontation des Sox blancs Oui Yankees, a établi un précédent de visualisation historique pour la Ligue depuis des décennies.

L’euphorie du match a été telle qu’il a fait l’actualité jeudi soir dans son intégralité, des millions d’internautes partageant leurs expériences du match minute par minute, jusqu’aux 8.000 spectateurs réunis au stade de Champ de rêves (Le champ des rêves).

Avant l’appel à jouer au ballon, ce match avait eu un résultat historique. Signifiant le premier match de la MLB qui a eu lieu dans l’État de l’Iowa, plus précisément dans la ville de Dyersville. Plus tard, la télévision a également opéré sa magie, créant un précédent historique d’audience sur les émissions de saison régulière de Grandes ligues.

Selon les données du service de presse de la chaîne de télévision multinationale Fox, le parti des MLB Champ de rêves il a été le plus regardé au cours des 16 dernières années de la saison régulière de la Ligue, étant télévisé par 5 903 000 millions de téléspectateurs sur les signaux Fox et Fox Sports.

De plus, il s’agit du match de saison régulière le plus regardé de l’histoire de la diffusion. MLB des télévisions Fox. Un match qui a marqué une présence imminente dans les villes de Chicago, New York, St. Louis, Harford et Kansas City avec le plus grand nombre d’audiences télévisées.

Le #MLBatFieldofDreams a été le match de baseball de saison régulière le plus regardé en 16 ans, avec 5 903 000 téléspectateurs sur FOX et FOX Deportes ⚾️ Chicago et New York se sont classés parmi les deux premiers marchés, et c’était le match de baseball de saison régulière le plus diffusé dans l’histoire de FOX Sports 🌽 pic.twitter.com/EfzfrUUik2 – FOX Sports PR (@FOXSportsPR) 13 août 2021

Le match de Champ de rêves (The Field of Dreams), est né avec la mission de recréer une rencontre entre les Yankees de New York Oui White Sox de Chicago les scènes du film du même nom sorti en 1989, avec le célèbre acteur Kevin Costner comme personnage principal.

Dans cette rencontre insolite, tenue jeudi dernier, après un coup de circuit de Tim Anderson en neuvième manche, le Sox blancs ils étaient gagnants avec un score de 9-8 sur les White Sox.

UN CHAMP DE RÊVES C’ÉTAIT ! TIM ANDERSON LE REMPORTE POUR LES @whitesox !!! pic.twitter.com/kkX4sRcgN6 – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 13 août 2021

Bonne nouvelle, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a déjà déclaré que le festival de Champ de rêves Il sera également de retour pour les spectateurs et les fans du jeu de balle et de batte à l’horizon 2022.