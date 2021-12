Le match de samedi pourrait être le plus froid de l’histoire de la ligue

Il va faire froid au Minnesota ce week-end pour la Classique hivernale de la LNH 2022. C’est peut-être le cas historiquement.

Malgré tous les reports de matchs dans la ligue en raison de COVID-19, l’événement annuel en plein air de la LNH doit toujours avoir lieu le jour du Nouvel An en soirée entre le Wild du Minnesota et les Blues de St. Louis au Target Field. Auparavant, le Minnesota a accueilli un match des Stadium Series 2016 au TCF Bank Stadium entre le Wild et les Blackhawks de Chicago, mais ce sera la première fois que la ville accueillera la Winter Classic dans son intégralité.

Et, comme prévu pour les hivers du Minnesota, il fera un froid glacial samedi. Selon les prévisions de jeudi, le maximum pour le jour de l’An sera de moins-3 degrés Fahrenheit avec un minimum de moins-9, faisant potentiellement de la Classique d’hiver 2022 le match en plein air le plus froid de l’histoire de la LNH.

Il va faire si froid au Minnesota que la ligue devra chauffer la glace pour garder la patinoire dans un état optimal. De plus, les bancs et les bancs des pénalités seront également chauffés pour assurer le confort des joueurs. Quant aux fans, auxquels une salle comble de près de 40 000 personnes est attendue, des chauffe-mains seront fournis, ainsi que des zones chauffées supplémentaires dans Target Field.

Les températures glaciales au Minnesota ce week-end pourraient très bien éclipser le match extérieur le plus froid jamais enregistré par la LNH, la Classique Héritage 2003 entre les Oilers d’Edmonton et les Canadiens de Montréal où les températures ont chuté à zéro degré Fahrenheit.

Connaissant les Minnesotans locaux, cependant, le match de samedi ne sera qu’une autre soirée d’hiver au pays des 10 000 lacs.