Le match de Tottenham Hotspur avec Rennes reporté dans l’épidémie de COVID-19

Un communiqué officiel du club confirme que le match de Tottenham Hotspur reporté en Europa Conference League contre Rennes est dû à l’épidémie d’infections au Covid au sein du club. Le match devait avoir lieu le jeudi 9 décembre au Tottenham Hotspur Stadium, mais la santé étant une priorité, le match n’aura pas lieu maintenant.

Le match de Tottenham reporté suite à l’épidémie de Covid

Déclaration officielle de Tottenham Hotspur

La déclaration de Tottenham a été publiée à 21h00 GMT le 8 décembre :

« Nous pouvons confirmer que notre match à domicile du Groupe G de l’UEFA Europa Conference League contre le Stade Rennais n’aura pas lieu demain (jeudi 9 décembre à 20h au Royaume-Uni) après un certain nombre de cas positifs de COVID-19 au Club. Des discussions sont en cours avec l’UEFA et nous fournirons une mise à jour supplémentaire sur ce match en temps voulu.

« De plus, à la suite de discussions avec la Health Security Agency (anciennement Public Health England) et les conseillers du DCMS, il a été conseillé au club de fermer la zone First Team de son centre de formation pour le moment, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des joueurs et Personnel.

Toutes les autres zones du centre de formation restent opérationnelles.

Antonio Conte « effrayé »

Le manager de Tottenham a parlé plus tôt dans la journée de sa peur pour ses joueurs et ses familles en raison de l’épidémie et il y aura un certain soulagement que le match ait maintenant été annulé bien que le club ait déclaré que de plus amples informations sur la suite seront données dans en temps voulu ;

« Des discussions sont en cours avec l’UEFA et nous fournirons une nouvelle mise à jour sur ce match en temps voulu »

Conte a déclaré, comme rapporté par Sky Sports :

« Ce n’est pas bon pour tout le monde parce que nous avons des contacts avec notre famille lorsque nous rentrons à la maison. »

Le jeu Brighton et Hove Albion toujours dans la balance

Tottenham devrait jouer le dimanche 12 décembre contre Brighton en Premier League et, dans l’état actuel des choses, ce match est toujours prévu. Le manuel de la Premier League pour la saison 2021/22 indique qu’un match ne peut pas être annulé si un club a encore 14 joueurs ou plus disponibles qui figurent sur la liste des clubs.

Ce n’est pas une situation habituelle et une pandémie mondiale continue de causer de nombreux problèmes avec Conte très clair que la santé doit passer en premier et il y aura un espoir dans tout le football et la communauté sportive au sens large que le bon sens et la compréhension doivent prévaloir dans une situation qui pourrait empirer avant de s’améliorer.

