Le match des Nationals de Washington suspendu après des coups de feu 10z viral

Le match de baseball entre les Nationals de Washington et les Padres de San Diego a été suspendu samedi soir lorsqu’une fusillade a éclaté autour du Nationals Park.

Les Padres gagnaient 8-4 lorsque des coups de feu ont été entendus à l’extérieur du stade. La situation a été confirmée par le service de police de DC, qui a annoncé qu’au moins 4 personnes ont été blessées.

Deux autres victimes associées à cet incident se sont rendues dans les hôpitaux de la région pour soigner des blessures par balle. MPD est sur les lieux et enquête activement en ce moment. – Département de police de DC (@DCPoliceDept) 18 juillet 2021

Les Nationaux ont réagi à la situation en disant d’abord aux membres du public de rester dans le parc. Les bruits ont cependant provoqué une scène de panique alors que les gens ont commencé à courir ou à se mettre à couvert.

Les fans de Frightened Nationals se sont mis à couvert au rapport de ce qui ressemblait à * des tirs au stade de baseball des Nats. Mais le personnel nous dit que l’incident s’est produit à l’extérieur du stade et qu’ils gardent tout le monde à l’intérieur. Les gens se cachaient derrière un bar, renversaient des tables pour se cacher. pic.twitter.com/bCAP2V3qyu – Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 18 juillet 2021

On pouvait voir des fans courir sur le terrain et dans les abris du Nationals Park alors que l’annonceur de l’AP dit aux fans de rester dans le même stade avec des informations faisant état d’un tireur actif à l’extérieur pic.twitter.com/wPm4uaKdRm – Jomboy Media (@JomboyMedia) 18 juillet 2021

5 coups forts. Certaines personnes ont commencé à courir. Les joueurs hors du terrain. Aucune annonce faite pour le moment #padres #nationals pic.twitter.com/uIwuvqDVzV – Richie (@1kolstad) 18 juillet 2021

Une fusillade vient de se produire à l’extérieur de la porte du troisième but lors du match des Nationals de Washington. Une personne aurait été abattue et est en train d’être évacuée. pic.twitter.com/cOCw4sWcu7 – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 18 juillet 2021

Les ressortissants ont finalement conseillé à leur public de partir pendant qu’ils coopéraient avec les forces de l’ordre.

Une fusillade a été signalée à l’extérieur de la porte de la troisième base du parc national. Les fans sont encouragés à quitter le stade par les portes CF et RF en ce moment. Nous travaillons avec les forces de l’ordre pour fournir plus d’informations dès qu’elles seront disponibles. – Nationals de Washington (@Nationals) 18 juillet 2021

L’équipe a publié une déclaration plus longue plus tard, confirmant que le match a été suspendu et reprendra demain après-midi.

Le match de ce soir a été suspendu en raison d’un incident entourant le parc national. Il reprendra demain, dimanche 18 juillet, à 13 h 05 HE. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y – Nationals de Washington (@Nationals) 18 juillet 2021

La police est toujours sur les lieux au moment d’écrire ces lignes :

Voici la scène en ce moment à l’extérieur du parc national après que des coups de feu ont été entendus devant les portes du champ gauche du stade: pic.twitter.com/Dad11KdC4j – Will Steakin (@wsteaks) 18 juillet 2021

