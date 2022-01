Le match du championnat national CFP qui se déroule le lundi soir est tellement stupide

Le plus gros match de football universitaire de l’année est ce soir, un lundi soir, comme chaque année stupide, et je ne peux pas comprendre pourquoi c’est une chose que nous faisons encore en 2022.

Pourquoi diable tenons-nous toujours le match de championnat national un soir d’école avec le coup d’envoi sur la côte Est avant 20 h 30, alors qu’il existe une bien meilleure option ?

Pourquoi, un lundi soir, organisons-nous un match de championnat national qui prend généralement environ quatre heures et se déroulera bien après minuit pour que nous, les perdants, regardions les sports dans le pire fuseau horaire du pays pour regarder les sports ?

Pourquoi le football universitaire organise-t-il son plus gros match au cours d’une semaine où les nouvelles de la NFL et les éliminatoires de la NFL absorbent totalement l’attention des amateurs de sport qui n’ont pas d’équipe dans le match pour le titre de la LFC ?

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?

C’est juste la chose la plus stupide qui soit.

Alors, quand faut-il jouer ce truc ? J’ai deux mots pour vous : vendredi. Nuit.

Je sais ce que tu fais en ce moment – ​​crier du mal de moi sur ton écran et crier à quel point vendredi est stupide aussi et bla bla bla.

Écoute-moi juste.

La NFL, qui est le roi du monde du sport, organise des matchs les samedis et dimanches à cette période de l’année, car la NFL sait que les fans vont manger ces matchs.

Le football universitaire, qui se joue généralement le samedi, a donné sa chance d’accueillir le match de championnat lors de sa journée de jeu normale il y a des années. Le football universitaire a eu la chance de prendre le relais du week-end et de l’exploser. Maintenant, il ne peut pas affronter un match de la NFL un samedi, même si ce match de la NFL se déroule entre deux équipes dont le sort en séries éliminatoires est pratiquement scellé.

Les samedis sont partis pour le match de championnat de football universitaire et ils ne reviennent pas.

C’est donc là qu’intervient le vendredi. Je sais que certains d’entre vous crient maintenant sur le fait que personne ne regarde la télévision le vendredi soir, mais que le football universitaire vient de tenir les matchs éliminatoires un vendredi soir, donc cela peut être fait. Et si vous criez maintenant sur la baisse de ces cotes, laissez-moi vous rappeler que ces jeux ont été joués le soir du Nouvel An, ce qui est loin d’être un vendredi soir normal de regarder la télévision.

Le football universitaire pourrait toujours avoir une heure de début pour le match du vendredi soir à 20 heures parce que c’est vendredi soir et qui se soucie de la fin de ce foutu truc ? C’est le début du week-end, bébé, et on peut se coucher aussi tard qu’on veut ! Ou le plus tard possible. Certains d’entre nous sont vieux maintenant. Peu importe.

En parlant du début du week-end, un match du vendredi soir ferait passer le football universitaire avant tous les trucs de la NFL et ne se perdrait pas dans le remaniement comme c’est le cas aujourd’hui avec toutes les nouvelles des entraîneurs. Le vendredi soir permettrait également au jeu de prendre de l’élan tout au long de la semaine au lieu d’être complètement ignoré pendant le week-end comme si c’était juste ces derniers jours.

Tout cela a un sens merveilleux, ce qui signifie que cela n’arrivera probablement jamais. Je sais juste que ça va être tellement stupide ce soir quand nous essayons de rester éveillés pour toujours pour voir la fin du match de championnat national.

Nous devons arrêter de nous faire ça. Allez, football universitaire. Faites ce qu’il faut et déplacez ce match au vendredi soir. Soyez le héros que vous voulez désespérément être.

Oh, et tout le monde reviendra me rejoindre dans quelques semaines quand j’expliquerai correctement pourquoi le Super Bowl devrait être joué un samedi.

N’ayez pas peur du changement ! Embrasse le!