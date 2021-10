Le match du festival des buts entre les récents champions de Premier League alors qu’ils renouvellent leur rivalité lors du choc des blockbusters de dimanche

in

Liverpool accueille Manchester City ce dimanche dans le plus grand affrontement de Premier League de la saison à ce jour.

Les Reds et City ont connu de belles campagnes à ce jour et leurs récents affrontements suggèrent qu’il y aura des buts, des buts et encore des buts ce week-end.

Mohamed Salah a été en forme pour les hôtes

Liverpool affiche une séquence d’invincibilité de 16 matches de championnat, mais reste privé du défenseur clé Trent Alexander-Arnold dimanche.

L’équipe de Jurgen Klopp en a concédé trois contre Brentford le week-end dernier, le plus contre n’importe quelle équipe cette saison, donc City cherchera à en tirer parti.

Les deux équipes ont également eu d’énormes matches de Ligue des champions au cours de la semaine avec Liverpool démolissant Porto 5-1 tandis que City a été battu par une équipe étoilée du Paris Saint-Allemand s’inclinant 2-0 à l’extérieur au Parc des Princes.

Messi a doublé l’avance du PSG en seconde période contre Man City pour son premier but pour les Parisiens

Avec les deux équipes qui ont récemment perdu des buts et les deux attaques en grande forme, ce match pourrait bien fournir une autre pléthore de buts ce week-end.

Les deux géants de la Premier League se heurtent régulièrement et, après avoir remporté un titre de champion chacun au cours des deux dernières saisons, ils se battront probablement à nouveau pour la couronne ce trimestre.

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a perdu plus de matchs contre Jurgen Klopp de Liverpool dans toutes les compétitions que contre n’importe quel entraîneur adverse dans sa carrière.

Sept des dix derniers matchs toutes compétitions confondues ont vu trois buts ou plus, dont un classique d’Anfield en janvier 2018 qui a vu un thriller de sept buts.

Les dix dernières rencontres

Matchs de Premier League, sauf indication contraire

Février 2021 – Liverpool 1-4 Manchester City

Novembre 2020 – Manchester City 1-1 Liverpool

Juillet 2020 – Manchester City 4-0 Liverpool

Novembre 2019 – Liverpool 3-1 Manchester City

Août 2019 – Liverpool 1-1 Manchester City (Bouclier communautaire)

Janvier 2019 – Manchester City 2-1 Liverpool

Octobre 2018 – Liverpool 0-0 Manchester City

Avril 2018 – Manchester City 1-2 Liverpool (Ligue des Champions)

Avril 2018 – Liverpool 3-0 Manchester City (Ligue des Champions)

Janvier 2018 – Liverpool 4-3 Manchester City

Le butin le plus récent a été celui de City qui a battu les Reds à deux reprises lors des trois derniers matchs avec un total de 9-2.

Le match le plus récent a également eu lieu à Anfield, au cours duquel City s’est encore assuré une place en tête du classement avec une victoire impressionnante en route vers son titre.

Ce match a vu une seconde mi-temps dramatique avec Ilkay Gundogan marquant le premier match juste après la pause avant que Mohamed Salah ne ramène les Reds avec son penalty.

Mais City a ensuite été impitoyable et a marqué trois buts en dix minutes alors que Gundogan, Raheem Sterling et Phil Foden ont trouvé le filet pour porter le score à 4-1.

Gundogan a donné l’avantage à City 2-1 contre Liverpool après l’égalisation de Salah

Une ligne de score similaire s’est produite à l’Etihad en juillet 2020 où City en a mis quatre autres contre les champions de cette année-là.

Il convient de noter cependant que c’était le premier match joué par Liverpool depuis qu’ils ont reçu le trophée de la Premier League, ce qui signifiait que City devait leur donner la garde d’honneur.

Sterling et Foden ont de nouveau marqué avec Kevin De Bruyne marquant le premier match en première mi-temps pour donner le contrôle aux Citizens dès le départ.

Man City donne à Liverpool la garde d’honneur après avoir remporté la ligue l’année précédente

Liverpool espère que le retour des fans pourra aider les choses cette fois-ci, car la dernière fois à Anfield, ils ont remporté une victoire très importante 3-1.

Fabinho a marqué le premier but après seulement six minutes, Salah ensachant le deuxième sept minutes plus tard pour les mettre immédiatement dans une position étonnamment dominante.

Cette énorme victoire signifiait que Liverpool consoliderait sa place en tête du classement de huit points au début de la saison 2019/20.

