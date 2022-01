Le match du Real Madrid Femenino contre l’UD Granadilla Tenerife reporté

Le match de mercredi du Real Madrid Femenino contre l’UD Granadilla Tenerife a été reporté par le juge de la compétition en raison de cas de Covid au sein du camp de Las Blancas. Cela fait suite à un report antérieur entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid pour la même raison.

Le match contre Granadilla devait avoir lieu au stade Alfredo Di Stéfano et aurait eu lieu en même temps que le Clásico masculin de la Super Coupe.

Espérons que ce sera le dernier des reports et que Las Blancas pourra bientôt reprendre le rythme. Dans l’état actuel des choses, leur prochain match sera contre le Rayo Vallecano le 16 janvier, avant de lancer une séquence incroyablement difficile en affrontant Barcelone en Super Coupe. Madrid affrontera ensuite Séville, la Real Sociedad, le Real Betis, Eibar, l’Athletic Bilbao, Barcelone deux fois de suite (match aller de la Ligue et des Champions), Levante et Barcelone (match retour de la Ligue des Champions).

De plus, le Madrileño Derbi pourrait être reprogrammé au milieu de tout cela, ainsi que la rencontre contre Granadilla.