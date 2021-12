Le match entre Burnley et Everton reporté à cause du coronavirus

24/12/2021 à 17:53 CET

Le Premier ministre anglais du football a annoncé ce vendredi la report pour cause de coronavirus et les blessures du match du dix-neuvième tour entre les Burnley et Everton, qui était fixée à dimanche prochain.

C’est le troisième affrontement du soi-disant « Boxing Day » annulé par le virus avecl Liverpool-Leeds United et Wolverhampton-Watford, qui étaient auparavant reportés.

Everton, dirigé par l’Espagnol Rafael Benítez, a demandé le report du match en raison du fléau de contagions dans son équipe, ce qui a été initialement rejeté. Cependant, ce vendredi, le Premier ministre a indiqué qu’il avait examiné la demande qui a été acceptée après avoir vérifié qu' »il y avait eu plus de victimes dans l’équipe ».

Rafael Benítez a rappelé qu’il n’avait que neuf joueurs de champ dans son équipe et trois gardiens pour visiter le stade Turf Moor et jouer contre Burnley.

Bien que 90 tests que les joueurs ont récemment subis soient connus pour être positifs, les clubs de Premier League ont décidé lundi dernier de maintenir le calendrier des compétitions et de ne pas s’arrêter pendant la période de Noël. Il a également été rappelé que les clubs doivent jouer s’ils ont treize joueurs de champ disponibles plus un gardien de but.

Le Burnley est l’un des ordinateurs les plus touchés par les conséquences du virus. C’est le troisième match consécutif que l’équipe de Sean Dyche a dû reporter car ses adversaires ont subi des épidémies de coronavirus.