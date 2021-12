Le match final de Kyler Murray, que s’est-il passé ?

La situation semblait assez simple pour Kyler Murray et les Cardinals de l’Arizona avec le compte à rebours à zéro et les Cards sans temps morts à la fin de leur défaite 30-23 contre les Rams de Los Angeles lundi soir : lancez le ballon et tirez sur un très Je vous salue Marie dans l’espoir de le lier.

Mais le snap à cinq secondes de la fin a fait que Murray n’a PAS fait de smash avec le ballon, sa ligne offensive a à peine bloqué et Aaron Donald a mis fin au match en limogeant le QB. Pas génial, même si les chances de revenir étaient minces.

Quelque chose a clairement mal tourné ici. Alors que s’est-il passé exactement ?

Oui, c’était probablement censé être un pic. Du site des cardinaux :

« C’était une mauvaise communication entre moi et la ligne O », a déclaré Murray. «Ils pensaient que c’était un pic, mais c’était juste un accord du moment. Je ne me souviens même pas de l’appel, de ce qui se disait dans le casque ou quelque chose comme ça.

Oups. Mais les Cardinals font toujours partie des équipes d’élite de la NFL. Au moins il y a ça !