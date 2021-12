Le match Lakers-Clippers a fléchi ESPN en faveur de Warriors-Suns

Alors que les Lakers de Los Angeles ont le plus de fans, les deux meilleures équipes de la NBA jusqu’à présent cette saison sont les Phoenix Suns et les Golden State Warriors.

Phoenix est resté invaincu au cours du mois de novembre et l’équipe mène actuellement une séquence de dix-sept victoires consécutives. Pendant ce temps, Golden State (18-3) avait remporté quatorze de ses quinze derniers matchs avant d’affronter les Suns à Phoenix le 30 novembre.

Il s’agissait du match de saison régulière non-Opening Night le plus regardé sur TNT depuis 2019.

Après quelques jours de repos, les Suns and Warriors devraient disputer un match revanche le 3 décembre. Le match n’était pas prévu pour la télévision nationale mais heureusement, grâce à une décision de programmation d’ESPN, les fans auront un accès facile.

Selon Mark Medina de NBA.com, le leader mondial assouplit le match de rivalité Lakers-Clippers et le remplace par l’affrontement Phoenix-Golden State.

Phoenix a remporté le premier match, malgré la perte de Devin Booker sur blessure, en grande partie grâce aux prouesses défensives de Mikal Bridges. Mais peu importe à quel point Bridges joue bien vendredi, l’histoire suggère que nous ne verrons probablement pas de mauvais résultats consécutifs de Stephen Curry.

La décision de retirer la bataille de Los Angeles de la télévision nationale peut sembler étrange sur le papier. Cependant, il est facile de comprendre pourquoi les gens d’ESPN ont choisi cette voie.

Kawhi Leonard est toujours absent (indéfiniment) avec blessure pour les Clippers et pour les Lakers, LeBron James manquera de temps en raison des protocoles de santé et de sécurité.

Si la saison se terminait aujourd’hui, les Suns and Warriors seraient les deux premières têtes de série de la Conférence Ouest. Pendant ce temps, respectivement, les Lakers et les Clippers seraient aux n ° 6 et n ° 7 du classement général.

La décision d’ESPN est une réflexion intéressante sur la position actuelle de ces quatre franchises par rapport à ce que les téléspectateurs veulent voir, et dans ce cas, ce sont les meilleures équipes et non le plus grand marché.