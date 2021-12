Le match le plus spécial pour Velasco et Ortiz

12/08/2021 à 00:00 CET

Quatre jours seulement après avoir obtenu le ticket pour le Final Four de la Ligue des Champions samedi dernier, le Barca fait face à ce jour férié mercredi à 17h00 la visite d’un Movistar Inter en heures creuses qu’une bonne partie de leurs chances de qualification pour la Coupe d’Espagne seront jouées.

Et est-ce la peinture madrilène ne semble pas s’être adaptée perte très importante d’un Pito qui affrontera son ancienne équipe, puisqu’il est onzième avec neuf matchs joués et seulement 11 points, trois de la huitième place avec sept matchs à jouer au premier tour.

Bien que celui de Chapecó ait joué deux saisons à l’Inter (2019-2021) au cours desquelles il a remporté un championnat, une Coupe d’Espagne et une Coupe du Roi, le choc sera bien plus particulier pour deux emblèmes de la club fondé et présidé par le légendaire journaliste José María García et que maintenant ils veulent faire l’histoire déguisés en blaugrana.

Carlos Ortiz va « à mort » pour tout gagner avec le Barça

Le grand précurseur du journalisme sportif espagnol commençait à en avoir marre du Barça de Marc Carmona étant le grand dominateur de la scène nationale et en 2012, il a décidé de parier sur un Jesús Velasco qui avait conduit les Catalans aux tirs au but dans le cinquième match de la finale de la ligue avec la modeste mais exceptionnelle Caja Segovia.

Le Toledo a transformé l’Inter comme une chaussette en sept saisons au cours desquelles il s’est taillé une record sensationnel avec deux Champions, cinq ligues, trois Coupes d’Espagne, une Coupe du Roi et trois Super Coupes qui ont rejoint les 15 titres qu’il avait remportés en Italie pour prendre la saison 2019-20 en congé sabbatique.

Quand Velasco a signé en 2012 pour la ‘machine verte’ (maintenant il porte du bleu pour des raisons publicitaires) Un Carlos Ortiz arrivé en 2008 de Xota y était déjà depuis quatre saisons et qu’il avait déjà réalisé une Ligue des Champions, deux Super Coupes, une Coupe d’Espagne et un Intercontinental à Madrid. Plus tard, il a remporté les mêmes titres que Velasco, devenant son extension sur le terrain et a également ajouté une Ligue déjà sous le commandement de Tino Pérez (2019-20).

Jesús Velasco est entré dans l’histoire avec Movistar Inter

Puis les deux ils ont obtenu le dernier titre en France avec l’ACCS parisien Et maintenant, ils ne pensent qu’à décrocher leur quinzième victoire d’affilée ce mercredi contre un club qu’ils porteront toujours dans leur cœur.

De toute façon, de « l’ère Velasco », seule la ligne d’arrivée Jesús Herrero et le buteur Borja, bien qu’Ortiz ait partagé un vestiaire lors de sa dernière campagne là-bas avec le jeune gardien Jesús et avec la finale Raya.

« J’ai vraiment apprécié l’Inter et j’ai défendu ces couleurs jusqu’à la mort, mais maintenant je ne pense qu’au Barça. Je voulais vraiment porter ce maillot et j’ai un sentiment d’appartenance brutal, donc maintenant Je vais à mort pour tout gagner avec le Barça », a expliqué Ortiz à SPORT dans une interview récente.

Carlos Ortiz est l’histoire vivante de l’Inter

Au-delà de ces considérations, la fête en vacances sera une excellente occasion pour les Palaos pour fêter leur qualification pour le Final Four de la Ligue des Champions et un régal pour un groupe qui s’émerveille et qui a déjà un nouveau défi malgré l’énorme fatigue accumulée : clôturer l’année avec 18 victoires d’affilée. Pour cela, il faudrait aussi battre Córdoba Patrimonio et Aspil Jumpers Ribera Navarra aux Palau, ainsi que Levante UD à Paterna.

Pour sa part, L’Inter arrive après avoir vaincu Pescados Rubén Burela avec une certaine autorité malgré les deux buts finaux de Rikelme et de l’ex-Azulgrana Quintela (4-2) et qu’il arrive avec plus d’anciens joueurs du Barça comme Pol Pacheco, Boyis, Rafa López, Raúl Gómez et un Eric Martel qui est le meilleur attaquant de l’Inter en championnat avec seulement quatre buts (un fougueux Ferrao en a 11, Adolfo neuf, Sergio Lozano huit et André Coelho également quatre).