Le match Nice vs Marseille a été suspendu après que des supporters ont envahi le terrain et jeté des bouteilles lors d’un horrible incident

in

Après un an à voir des matchs joués dans des stades vides ou à capacité réduite, cela aurait dû être formidable de voir les supporters de retour dans les tribunes – en particulier dans les régions d’Europe qui ont été confrontées à de véritables blocages. Mais avec le retour des fans, il y a aussi le retour d’incidents laids impliquant des fans.

Le match de Ligue 1 française de dimanche entre Nice et Marseille a été suspendu après qu’une scène inquiétante a éclaté à la 75e minute. Le Marseillais Dimitri Payet s’est fait jeter des bouteilles en plastique alors qu’il prenait des virages à l’Allianz Riviera. À un moment donné, Payet a été frappé au visage avec une bouteille, et il a répondu en rejetant la bouteille dans les gradins.

Cela n’a conduit qu’à davantage de jets de bouteilles et à une scène de type Malice-in-the-Palace alors que les spectateurs faisaient irruption sur le terrain.

Nice vs Marseille suspendu après que Dimitri Payet a heurté une bouteille et que les fans ont pris d’assaut le terrain pic.twitter.com/TwrbC8BjEH – Project Football (@ProjectFootbalI) 22 août 2021

La sécurité et les joueurs niçois ont essayé d’empêcher les fans de s’emparer pleinement du terrain, et pour la plupart, ils ont réussi à faire sortir les fans du terrain rapidement. Et alors qu’aucun joueur marseillais n’est entré dans les tribunes, un membre du staff marseillais a réussi à pousser durement un supporter.

Un membre du staff marseillais a couru et a mis un fan niçois ffs pic.twitter.com/Vq0aq1rN1u – Pato (@jpaterson97) 22 août 2021

L’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli avait également besoin d’être retenu physiquement.

Jorge Sampaoli veut vraiment jeter et assommer quelqu’un. Les équipes de Marseille et maintenant de Nice ont un vrai remaniement maintenant. Basile Boli veut aussi uppercut quelqu’un. Juste wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM – TWDTV (@TWDTV1) 22 août 2021

Le match a fini par s’arrêter avec Nice tenant une avance de 1-0.