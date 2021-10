Le match nul 2-2 de Man City avec Liverpool montre à quel point l’écart de qualité de Manchester United est encore important – Man United News And Transfer News

in

Le match nul 2-2 de Manchester City contre Liverpool à Anfield était passionnant. Il n’y a pas d’autre façon de le décrire. Pour les fans de Manchester United, c’était un rappel brutal de l’écart de qualité qui existe entre nous et le sommet de la Premier League.

À PLEIN TEMPS! Manchester City est revenu deux fois par derrière pour assurer un match nul 2-2 contre Liverpool dans un match époustouflant à Anfield 🙌 📺 Réaction #LIVMCI sur Sky Sports Premier League

https://t.co/Q9ziU7Rty7

Mohammed Salah était indomptable et la qualité du football était sensationnelle du début à la fin. Liverpool et City mettent la barre en Premier League, contrastent maintenant avec ce que nous avons vu entre United et Everton samedi.

🗣 "Vous devez gérer la charge de travail des joueurs, et la décision était pour moi, la bonne aujourd'hui." Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait qu'il ne regrette pas de ne pas avoir commencé Cristiano Ronaldo, après que le #MUFC ait été tenu en échec 1-1 par l'#EFC à Old Trafford.

C’est le plus grand défi auquel Ole Gunnar Solskjaer a été confronté jusqu’à présent en tant que manager de United.

Nous sommes à nouveau l’opprimé courageux, une position dans laquelle Ole a généralement prospéré à United – dos au mur, aucune attente, doué d’une capacité à surprendre d’un endroit moindre. Mais, c’est différent cette fois, le contexte et les circonstances ont changé suite aux signatures de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho.

Vous ne pouvez tout simplement pas nier le gouffre de qualité lorsque vous regardez Liverpool affronter City; des passes pétillantes, des tacles claquants, des mouvements constants et pourtant, malgré le rythme effréné du jeu, une forme et une discipline défensives complètes à tout moment. Comparez cela avec ce qui s’est passé à Old Trafford :

Cela m’épate. Vous seriez furieux si l’équipe de vos enfants U9 défendait comme ça à l’entraînement, sans parler de Manchester United. pic.twitter.com/WmimC7c292 – United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 2 octobre 2021

Je soutiens pleinement la réussite de Solskjaer en tant que patron de United. Ce serait incroyable s’il pouvait trouver ce succès, mais je ne suis pas aveuglé par ma loyauté envers lui en tant que légende de United, un homme qui a gravé certains de mes souvenirs préférés de United dans mon enfance.

Il doit simplement combler cet écart qui semble ne faire que se creuser malgré l’investissement dans notre équipe et finalement cela se résume à son entraînement et à notre succès sur le terrain. Nous savons tous que nous sommes Moments FC en ce moment, incroyables dans les patchs mais incroyablement inégaux dans l’ensemble.

Ce récit doit être modifié car si ce n’est pas le cas, la pression sur Solskjaer se manifestera par quelque chose qui le verra inévitablement limogé en tant que manager de United. Cela, je ne peux pas le nier et c’est pourquoi cette période en ce moment est le plus grand défi auquel Ole a été confronté jusqu’à présent.

Soit nous commençons vraiment à combler cet écart sur City et Liverpool, soit United demandera à un autre manager de faire de même car il n’y a aucune excuse après l’été que nous avons eu pour que l’écart se creuse.