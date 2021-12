Le match revanche Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk aura probablement lieu en avril 2022, révèle Eddie Hearn, malgré les rumeurs, le Britannique pourrait abandonner le combat avec l’Ukrainien pour combattre Tyson Fury

Eddie Hearn a révélé que le match revanche d’Anthony Joshua avec Oleksandr Usyk aura très probablement lieu en avril 2022.

Le Britannique a été largement battu par Usyk au Tottenham Hotspur Stadium en septembre et a remis ses titres WBA, WBO et IBF à l’Ukrainien.

AJ, cependant, a par la suite déclenché une clause de revanche et devrait revenir sur le ring au premier trimestre 2022 dans le but de regagner ses ceintures.

Il a été suggéré que Joshua pourrait abandonner le match revanche d’Usyk pour lui permettre de combattre Fury.

Bob Arum, co-promoteur vétéran de Fury aux États-Unis, a également mentionné à talkSPORT qu’un accord de retrait avait été évoqué entre les deux parties.

Mais Hearn insiste sur le fait que des plans sont en cours pour reprogrammer le combat et qu’avril a été évoqué comme le mois le plus probable pour le match revanche.

Hearn insiste sur le fait qu’AJ veut se battre plus d’une fois par an

« De toute évidence, pas grand-chose d’autre que nous devons nous réunir et décider d’une date », a déclaré Eddie Hearn TV iFL dit en essayant de programmer le match revanche.

«Avril est réaliste pour ce combat et où il va être.

« AJ est du genre à se battre deux fois par an, et parfois on a l’impression que ce serait bien de se battre trois fois par an. Nous avons reçu des offres du monde entier, mais je pense que le Royaume-Uni organisera ce combat. »

Hearn insiste sur le fait que des discussions appropriées seront en cours maintenant, car il a déclaré qu’AJ n’était pas le type de combattant qui ne monte sur le ring qu’une fois par an – comme il l’a fait en 2021.

Il a ajouté : « Nous devons nous asseoir avec [Usyk’s manager] Alex Krassyuk, et nous allons mettre Noël à l’écart et nous allons commencer à aller de l’avant parce qu’il est temps de commencer à planifier cela.

Tout le monde veut voir Fury combattre Joshua

« De toute évidence, il y a eu quelques discussions sur les pas de côté et ce genre de combats. Donc il faudra voir. Mais cela semble très improbable maintenant à cause de la situation de Dillian Whyte, dont AJ se réjouit.

« Il ne voulait pas avoir ces conversations à moins que je ne les lui présente. Donc, si ce n’est pas le cas, il avance avec ce qu’il veut, à savoir le match revanche d’Oleksandr Usyk.

Lorsqu’on lui a demandé si l’accord de retrait Joshua contre Usyk n’avait pas été conclu, Hearn a déclaré de manière exhaustive: «Non, non.

« Une fois que le combat contre Dillian Whyte a été appelé [by the World Boxing Council], vraiment, il vient dans cette situation et il doit être respecté dans cette situation aussi.

