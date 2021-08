Le match revanche d’Aljamain Sterling et Petr Yan confirmé pour l’UFC 267

in

LAS VEGAS, NEVADA – 06 MARS: Aljamain Sterling réagit après sa victoire par disqualification contre Petr Yan de Russie en raison d’une faute intentionnelle dans leur combat pour le championnat des poids coq UFC lors de l’événement UFC 259 à l’UFC APEX le 06 mars 2021 à Las Vegas, Nevada . (Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC)

Après une fin inhabituelle et une façon inédite de se couronner comme le nouveau champion. Le match revanche entre Aljamain Sterling et Petr Yan il a déjà une date et un lieu. Le combat fera partie de l’UFC 267 dans le retour de l’organisation à L’île de combat.

Le match a été confirmé par Nolan King de MMA Junkie l’après-midi de ce samedi, où il a indiqué que les deux parties ont déjà signé le contrat pour la revanche.

Avis

Dans le premier combat de UFC 259, Sterling a été couronné nouveau champion après un genou accidentel de Petr. La défaite a mis fin à une séquence de dix victoires consécutives et à son invaincu à l’intérieur de l’Octogone. Avant ce combat, Yan assommé José Aldo au UFC 251, sacré champion de la division après le départ à la retraite de l’ancien champion Henri Cejudo.

Sterling, vous aurez votre première défense de départ. Le combattant de Serra-Longo MMA Il est sur une séquence de six victoires consécutives. Avant ce combat, il a soumis Cory Sandhagen dans la co-star de UFC 250 et a gagné le droit d’être le prochain challenger à la ceinture. Aljamain noté pour sa forte lutte, avec 8 victoires en guise d’achèvement.

UFC 267 Il se tiendra le 30 octobre prochain à les Arène d’Etihad de Île de Yas, Abou Dhabi.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité