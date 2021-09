Le match revanche entre Josh Warrington et Mauricio Lara, Katie Taylor et Conor Benn applaudira samedi après-midi

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le stade Headingley Rugby League à Leeds, la ville natale de Josh Warrington, accueille un événement organisé par Matchroom samedi après-midi.

Josh Warrington (30-1, 7 KO) vient de subir la seule défaite de sa carrière, en février dernier, contre l’homme qu’il affronte aujourd’hui, le Mexicain Mauricio Lara (23-2, 16 KO). Lara était une victime propice, tout le monde pensait, quand ils l’ont emmené sur le ring contre les Britanniques, mais il lui a donné une raclée énorme que ni l’arbitre ni le corner n’ont arrêté à temps, avec la détérioration conséquente de Warrington dans l’avancée des assauts. La chance du combattant local dépendra de sa récupération physique et morale et l’adaptation à ce que propose l’Aztèque dépendra de lui pour être victorieux dans les douze rounds convenus dans la limite des poids plume.

L’événement a de nombreuses autres attractions, étant, globalement, l’un des meilleurs que nous ayons été au cours de la dernière année et demie. Katie Taylor (18-0, 6 KO), la meilleure boxeuse de ces dernières années malgré ce que dit Claressa Shields, expose ses quatre titres mondiaux du titre poids léger face à l’Américaine Jennifer Han (18-3-1, 1 KO). Cela ressemble à une formalité pour l’Irlandaise, puisque sa rivale vient du poids plume, où elle a été championne du monde, elle n’a pas combattu depuis un an et demi et était maman depuis peu. Dans tous les cas, il faut profiter à chaque fois que Katie Taylor monte sur un ring.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

Attention au combat que vous affrontez, pour la deuxième mais pas la dernière fois cette nuit-là, un Britannique et un Aztèque. Jovanni Straffon (24-3-1, 17 KO) est apparu il y a quatre mois au Royaume-Uni comme une autre pierre de touche pour le local James Tennyson. Et ce fut une autre énorme surprise sa victoire au premier tour d’antan, qui lui a valu une autre apparition stellaire pour Matchroom Boxing, dans ce cas contre Maxi hughes (23-5-2, 5 KO). Ils sont mesurés à douze tours au poids léger. Hughes, qui sort d’une belle séquence en battant Jono Carroll ou Paul Hyland, voudra venger le Tennyson susmentionné dans le sport.

Pas si attrayant est le combat dans la catégorie des poids welters à dix épisodes entre Conor Benn (18-0, 12 KO) et un autre mexicain, Adrien Granados (21-8-3, 15 KO). Benn doit continuer à faire avancer son idée d’être champion du monde dans une division aussi difficile que celle-ci, et cherchera à porter un nouveau coup sur la table après avoir éliminé le coriace Samuel Vargas en quelques secondes il y a quelques mois. Granados, peut-être dans la descente de sa carrière, tentera de tenir le coup et de surprendre. Le combat était prévu il y a un mois, mais, encore une fois, le covid l’a temporairement reporté.

En plus de ces quatre luttes intéressantes, nous verrons des noms comme les médias australiens Ponts Ébanie (6-1, 3 KO) chez les femmes poids coq et les jeunes poids super coq britanniques Prix ​​de l’espoir (5-0, 1 KO), face à des rivaux qui devraient être battus sans problèmes excessifs en attendant des dates plus exigeantes.

Le gala peut être vu en Espagne à partir de 20h00 samedi sur DAZN.