Le match revanche entre Joshua et Usyk, prévu en mars

La revanche entre Anthony Josué et Oleksandr Usyk aura lieu ce printemps, selon le promoteur Eddie entend. L’Ukrainien a battu Joshua le 25 septembre, lui arrachant les titres WBA, WBO et IBF des poids lourds.

«Je pense que mars est réaliste, oui, mars, sur le mois de mars. C’est un grand combat et il y aura beaucoup de gens qui voudront l’organiser, mais j’aimerais le faire au Royaume-Uni. »Hearn a déclaré.

« L’équipe d’Usyk est très heureuse que le match revanche ait lieu. Ils vont gagner beaucoup d’argent et ils pensent qu’ils vont gagner le combat. »a déclaré le promoteur anglais.

Aux dires d’Eddie Hearn et de son entourage, on a déjà la première approximation pour le match revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk.

Des sources de Hearn et Matchroom Boxing indiquent qu’environ mars pour exécuter le deuxième combat, citant le Royaume-Uni comme le lieu le plus probable, au détriment d’autres comme l’Ukraine ou la région du Moyen-Orient qui avaient également été évoqués comme faisables.

Joshua est aux États-Unis, en train de renouveler son équipe technique pour chercher de nouvelles incitations dans une carrière qui a connu des hauts et des bas depuis sa défaite face à Andy Ruiz. On l’a vu s’entraîner avec Eddy Reynoso ou Ronnie Shields, entre autres. Le seul membre de son équipe d’entraîneurs qui continuera avec les Britanniques à cent pour cent, selon les mots de son environnement, est l’Espagnol Ángel Fernández.