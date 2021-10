Le match ‘SNF’ Steelers-Seahawks sur NBC tombe de la semaine précédente – News 24

Une autre semaine, une autre victoire dimanche pour NBC alors que sa couverture du match de football d’hier soir entre les Steelers de Pittsburgh et les Seahawks de Seattle a attiré les meilleurs numéros aux heures de grande écoute. Le match, qui a vu les Steelers gagner 23-20 contre les Seahawks, a attiré une note de 3,6 dans la démo 18-49 et 13,12 millions de téléspectateurs, dans des affiliés rapides pré-ajustés. Comme pour tous les grands événements en direct, les chiffres seront ajustés ultérieurement.

Alors que le match a dominé dimanche, il n’y avait toujours pas de match pour la performance des Bills-Chiefs (4,8, 16,78 millions en nombres pré-ajustés) la semaine dernière. NBC a partagé que le match de dimanche dernier avait attiré une audience totale de 18,4 millions de téléspectateurs. Le match Bucs-Patriots plus tôt ce mois-ci reste le deuxième match de football du dimanche le plus regardé de tous les temps.

Dans d’autres nouvelles du dimanche aux heures de grande écoute non liées au sport, la liste du dimanche de CBS a été décemment retardée grâce à la couverture régionale des matchs de la NFL. Cela dit, CBS a déclaré que 60 Minutes était le titre non sportif le plus regardé aux heures de grande écoute dimanche, avec 9,85 millions de téléspectateurs dans leurs chiffres préliminaires. Même dans les premiers chiffres, le nombre de téléspectateurs serait raisonnable compte tenu de 60 minutes

s a attiré plus de 9 millions de téléspectateurs la semaine dernière avec un épisode post-NFL à l’heure. Selon CBS, The Equalizer a ensuite attiré 6,85 millions de téléspectateurs et NCIS: Los Angeles, 4,95 millions. L’équipe SEAL a été diffusée en dehors des heures de grande écoute.

La programmation aux heures de grande écoute d’ABC a culminé avec Celebrity Wheel of Fortune (0,4, 4,06 millions). Le jeu télévisé a vu Melissa Joan Hart entrer dans l’histoire de Celebrity Wheel of Fortune en devenant son premier gagnant d’un million de dollars. Son prix en argent ira à l’association caritative Youth Villages.

Fox a culminé avec une rediffusion des Simpsons (0,5, 1,61M). Le dernier épisode de la comédie animée de longue date était juste légèrement en retard en termes d’audience (0,5, 1,45 million).

La CW a vu Legends of the Hidden Temple et Killer Camp rester stables en termes d’audience et d’audience depuis leurs premières la semaine dernière.