le matelas gonflable pour les visites qui a été réduit à 15,99 euros

La chaîne de supermarchés allemande Lidl a abaissé son catalogue en ligne un produit idéal à avoir dans toutes les maisons, car il est une solution aux visiteurs et résoudre en même temps un problème d’espace qui existe dans de nombreux foyers.

Il s’agit de Matelas gonflable, un article parfait à utiliser dans une maison comme matelas d’appoint en cas d’invités ou à emporter en camping. Dans ce cas, Lidl a baissé le prix de trois matelas gonflables qu’il a en vente en ligne, le moins cher d’entre eux pour seulement 15,99 euros. Il s’agit d’une réduction de 11%, car avant cet article coûtait 17,99 euros.

Plus précisément, les dimensions de ce matelas gonflable Lidl -137 x 22 x 191 cm- en font optimal pour une ou deux personnes. Aussi, comme vous pouvez le lire dans les caractéristiques de ce produit, il est fait de « plastique résistant avec une partie supérieure recouverte de velours qui est agréable au toucher ».

Il a également un vanne à vis Euro haute sécurité et il est vendu avec un sac pratique pour ranger le matelas lorsqu’il n’est pas utilisé.

En plus de cet article, Lidl a réduit un autre produit similaire, le Matelas gonflable double Campingaz, plus axée sur «les tentes, les mobil-homes et les voitures», indique la chaîne de supermarchés.

Ce matelas peut être gonflé avec une pompe à air manuelle ou électrique, et son le pliage est simple et rapide pour économiser de l’espace de stockage et de transport. Il dispose également d’un système hermétique à double joint qui empêche l’air de s’échapper de la vanne, rapporte Lidl.

Cet article est en promotion sur le site Web du supermarché par 19 euros, alors qu’avant, il coûtait 34,99 euros.

Matelas gonflable double Campingaz, en vente chez Lidl. LIDL

Troisièmement, Lidl a également baissé le prix de matelas gonflable Bestway, qui est livré avec un oreiller intégré et dont les mesures sont de 203 x 152 cm.

Ce matelas dispose d’une chambre à air intégrée au système TRITECH, trois chapeaux, « pour que le matelas conserve sa forme et reste ferme toute la nuit », indiquent-ils.

Également la pompe à air a 3 fonctions: gonfler, éteindre, dégonfler. Son prix est le plus élevé des trois: 44,99 euros -avant 59,95 euros-.