Le matériel iPad d’Apple a connu d’énormes mises à niveau en 2021, mais iPadOS n’a pas suivi le rythme

De toutes les gammes de produits Apple, on peut soutenir que l’iPad a connu le développement le plus important en 2021. Contrairement à l’iPhone, Apple a plusieurs gammes d’iPad à entretenir et cette année, la société a montré qu’elle était capable de repousser les limites sur plusieurs fronts simultanément.

Pour l’iPad, 2021 a été une année décisive, en particulier dans le haut de gamme où les appareils sont devenus plus puissants que jamais. Alors que nous nous dirigeons vers 2022, revenons sur l’évolution de l’iPad au cours des 12 derniers mois.

Encore plus de pro

Le premier nouvel iPad sorti en 2021 était le M1 iPad Pro. Sorti au printemps, il est arrivé juste un an après l’iPad Pro 2020. Bien qu’il ait atterri si peu de temps après son prédécesseur, le nouveau modèle s’est avéré être plus une révolution qu’une évolution.

M1 est une centrale de performance.

Alors que la conception physique est restée à peu près la même, comme le modèle 2020 de l’iPad Pro 2018, l’iPad Pro 2021 a été transformé à l’intérieur avec la puce M1 d’Apple.

M1, conçu par Apple pour sa gamme Mac, a fait sa première (et unique) apparition dans les appareils mobiles d’Apple avec l’iPad Pro 2021. Il s’est immédiatement avéré être une centrale électrique en termes de performances CPU et GPU, évaluant de la même manière que le MacBook Pro M1 d’Apple et parcourant absolument les tâches de notre examen, laissant tellement de marge pour la pérennité. Nous verrons si l’iPad Pro est mis à jour l’année prochaine avec des puces M1 Pro ou M1 Max, bien qu’il semble certainement assez puissant pour que les composants internes puissent rester inchangés pendant des années à ce stade.

L’autre domaine dans lequel l’iPad Pro a vraiment excellé en 2021 était l’affichage. Le modèle 12,9 pouces a été le premier à adopter la technologie mini-LED pour son écran Liquid Retina XDR, suivi plus tard dans l’année par les modèles MacBook Pro 2021. La mini-LED permet des noirs de type OLED, une précision des couleurs améliorée et une luminosité maximale de 1 000 nits en plein écran, ce qui la rend superbe pour regarder du contenu HDR. Malheureusement, le modèle 11 pouces a été laissé pour compte dans le département d’affichage. Espérons qu’Apple sera bientôt en mesure d’apporter cette technologie sur le plus petit écran.

Parmi les autres améliorations notables, citons la prise en charge de la 5G et l’ajout de Center Stage avec sa toute nouvelle caméra FaceTime 12MP. Avec le nombre d’appels vidéo que nous avons tous eu à faire au cours des deux dernières années, c’est une énorme nouvelle fonctionnalité.

Mini taille, grande performance

Oh mon Dieu, l’iPad mini a-t-il reçu une mise à jour en 2021. En fait, il a reçu sa plus grande mise à jour jamais réalisée. L’iPad mini 6 a apporté avec lui une refonte moderne et de bout en bout à la manière de l’iPad Air 4, ainsi que quelques améliorations matérielles internes remarquables qui lui permettront de suivre le rythme pour les années à venir.

Avant cette année, l’iPad mini ressemblait fondamentalement au modèle de première génération qui a été lancé sur le marché en 2012, les spécifications internes étant modifiées à chaque itération jusqu’à et y compris l’iPad mini 5.

Ce modèle de mises à niveau incrémentielles s’est terminé avec l’iPad mini 6. Il a bénéficié d’une refonte de la conception, d’un écran plus grand, d’une énorme augmentation du processeur, de la prise en charge de l’USB-C et bien plus encore.

À 8,3 pouces, l’écran semble beaucoup plus vaste sans que le facteur de forme global ne s’agrandisse et la résolution est la plus nette de tous les iPad à ce jour, y compris l’iPad Pro. Il existe également une prise en charge d’Apple Pencil 2 pour les croquis ou l’écriture manuscrite sur le nouvel écran.

Le cycle des mises à jour incrémentielles de l’iPad mini est terminé.

L’A15 Bionic qui l’alimente contient un processeur à six cœurs, un GPU à cinq cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs sur un seul dé. Selon Apple, il offre un gain de performances de 40 % et une amélioration graphique de 60 % par rapport à l’iPad mini de génération précédente.

Les caméras ont eu une bosse importante, en particulier la caméra FaceTime qui bénéficie également de Center Stage qui a fait ses débuts dans la gamme Pro. Avec l’USB-C, vous pouvez vous connecter à une multitude d’accessoires USB-C et profiter de vitesses de transfert de données allant jusqu’à 5 Gbit/s, ce qui en fait un formidable portable polyvalent.

Là où la cinquième génération a servi à mettre l’iPad mini aux normes modernes en 2019, le travail de l’iPad mini 6 est de s’assurer que la petite tablette reste pertinente dans le futur bien au-delà de 2021. Non seulement elle ressemble à une tablette Apple actuelle, mais son les spécifications sont comparables à celles des derniers modèles d’iPhone 13 d’Apple à bien des égards, et les dépassent dans certains domaines. Si le mini doit rester sans mise à jour pendant encore quelques années (ou plus), cet appareil vous servira toujours bien dans les années à venir.

Chez iMore, nous avons postulé si l’iPad mini 6 est désormais l’appareil de jeu parfait ou s’il s’agit de l’appareil le mieux adapté à la lecture de livres numériques, car il est si léger et facile à tenir pendant des heures d’affilée. La vérité est qu’il peut faire pratiquement tout ce qu’un iPad plus grand peut faire, mais dans un format mini, ce qui en fait le meilleur iPad portable de tous les temps.

Un iPad pour tous

Bien qu’Apple se soit vraiment penché sur ses offres iPad plus spécialisées cette année avec un iPad Pro suralimenté et un iPad mini surpuissant, il n’a pas oublié l’attrait grand public de l’iPad. La plupart des iPads d’Apple vendus sont d’entrée de gamme, donc il sait certainement où son pain est beurré.

Pour ne pas être en reste, Apple a remplacé la tablette pour tous avec l’iPad de 9e génération. Bien que ce ne soit pas un appareil qui passionne les passionnés, il s’agit d’une mise à niveau intéressante pour quiconque possède un modèle plus ancien et présente quelques fonctionnalités qui méritent d’être soulignées.

Le premier est le centre de la scène. Bien qu’il ne fasse son entrée sur le marché qu’en 2021 avec l’iPad Pro, Apple a clairement souhaité étendre la fonctionnalité à toute la gamme iPad, y compris son modèle de base. Étant donné que les appels vidéo sont un cas d’utilisation populaire pour les acheteurs d’iPad, une expérience beaucoup plus intuitive et agréable est un énorme argument de vente.

Bien que l’iPad 9 n’excite pas les passionnés, il s’agit d’une mise à niveau digne de ce nom avec quelques fonctionnalités qui méritent d’être soulignées.

D’autres mises à niveau notables incluent le double du stockage, jusqu’à 64 Go et 256 Go, ce qui signifie que ceux qui souhaitent dépenser le moins possible peuvent toujours avoir une bonne expérience et ne pas avoir à faire face au casse-tête de la gestion du stockage. True Tone fait enfin son chemin vers l’iPad 10,2 pouces en 2021 également. C’est une fonctionnalité intéressante qui manque inexplicablement à l’iPad le moins cher depuis des années et qui améliore l’expérience globale ici.

Mieux encore, le prix est resté le même ! Apple a réussi à maintenir le prix à 329 $ tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, ce qui le rend d’autant plus attrayant.

Bien que cela puisse ne pas convenir aux utilisateurs expérimentés ou à ceux qui recherchent une option super portable, Apple mettant à jour son iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces est un bon signe pour l’iPad dans son ensemble. C’est l’iPad avec lequel la plupart des gens sortent du magasin lorsqu’ils recherchent une tablette. Apple doit donc le tenir à jour. Le fait que certaines fonctionnalités telles que Center Stage et True Tone se répercutent sur le modèle abordable montre qu’Apple prend toujours cet appareil au sérieux.

iPadOS 15 polit quelques aspérités, rien d’autre

Le meilleur iPad n’est aussi bon que le logiciel qui l’utilise, ce qui rend le développement d’iPadOS si important. Avec iPadOS 15, Apple n’a pas réinventé la roue, mais il a amélioré les expériences fondamentales.

Cela inclut des aspects tels que les widgets et la bibliothèque d’applications qui font enfin leur chemin, dans leur intégralité, à partir d’iOS. Vous pouvez désormais placer des widgets où vous le souhaitez sur votre écran d’accueil et vous pouvez appeler la bibliothèque d’applications d’un simple glissement.

Apple a passé du temps à améliorer le multitâche, le rendant à la fois plus facile à découvrir et à utiliser, ce qui est une aubaine pour les novices comme pour les utilisateurs expérimentés. Focus, partagé avec iOS, est également idéal pour les cas d’utilisation de productivité ou de relaxation ; tandis que des applications comme Safari ont reçu une attention bien méritée et que les raccourcis clavier ont été élevés à un nouveau niveau d’importance cette année pour les pros.

Apple n’a pas réinventé la roue avec iPadOS 15, mais il a amélioré les expériences fondamentales.

Cela ne veut pas dire que iPadOS 15 est complètement dépourvu de fonctionnalités véritablement nouvelles, cependant. Quick Note a été lancé exclusivement avec iPadOS avant de passer à Mac avec macOS Monterey plus tard dans l’année. SharePlay a finalement été lancé et Universal Control semble être un ajout puissant lorsqu’il apparaît enfin.

Il est important de noter qu’Apple n’a laissé aucun appareil derrière avec iPadOS 15, car le système d’exploitation prend en charge tous les iPad utilisés par iPadOS 14. Si l’iPadOS 16 de l’automne prochain doit être une version plus substantielle avec une pléthore de nouvelles fonctionnalités et une refonte de l’utilité exacte d’un iPad (ce qui semble en retard à ce stade), nous pourrions voir certains iPad plus anciens supprimés de la liste des appareils pris en charge.

Jusqu’en 2022

Apple tirait clairement sur tous les cylindres en ce qui concerne l’iPad en 2021. Eh bien, peut-être tous sauf un. L’iPad Air n’a pas reçu de mise à jour cette année suggérant qu’il sera candidat à une actualisation en 2022. Le modèle 2020 est toujours génial, mais le fait qu’il soit en retard sur l’iPad mini 6 à certains égards irritera sans aucun doute ceux d’Apple. Peut-être que l’Air et le mini partagent un cycle de mise à jour tic-tac à partir de maintenant avec des mises à niveau annuelles en alternance.

L’iPad de 9e génération est le seul modèle à basculer dans le langage de conception désormais à l’ancienne, il doit donc subir une refonte visuelle la prochaine fois qu’il sera mis à jour. Il est difficile d’imaginer comment Apple améliorera sa gamme iPad Pro ou l’avantage d’équiper des puces encore plus rapides sans qu’iPadOS ne connaisse des changements significatifs l’année prochaine. Espérons que la WWDC 2021 nous donnera notre première indication de ce qu’Apple envisage comme l’avenir de l’iPad.