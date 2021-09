Le matériel Oppo avec Oxygen OS n’est peut-être pas une si mauvaise chose

Adam Molina / Autorité Android

Les téléphones OnePlus exécuteront bientôt un système d’exploitation unifié mélangeant les éléments Color OS et Oxygen OS d’Oppo. On ne sait encore rien de cette nouvelle interface utilisateur, mais nous savons que le prochain smartphone phare de OnePlus atterrira avec.

Dans cet esprit, nous avons demandé à nos lecteurs de se prononcer sur une expérience de pensée. Préférez-vous prendre un téléphone OnePlus avec Color OS ou un téléphone Oppo avec Oxygen OS ? Eh bien, les résultats sont tombés, et c’est votre verdict.

Préférez-vous un téléphone OnePlus/Color OS ou Oppo/Oxygen OS ?

Résultats

Ce sondage a remporté un peu moins de 4 500 votes depuis sa publication le 21 septembre. Avec plus de 71% des voix, les lecteurs prendraient un produit phare d’Oppo exécutant Oxygen OS en un clin d’œil. Moins d’un tiers des personnes interrogées (28,6%) préféreraient opter pour un produit phare OnePlus exécutant Color OS. C’est un résultat intéressant, surtout maintenant que nous savons qu’Oppo et OnePlus verront une intégration matérielle et logicielle plus poussée en 2022.

Plus de lecture: L’Oppo-ification de OnePlus est terminée

On ne sait pas si le résultat est une perte plus importante pour le matériel OnePlus ou Color OS, mais en parcourant les commentaires, il est clair qu’Oxygen OS a toujours de l’influence. Un Oppo Find X3 Pro exécutant Oxygen OS pourrait être une perspective assez intéressante, mais la majorité des lecteurs ne semblent pas ressentir la même chose à propos d’un OnePlus 9 Pro avec l’interface utilisateur d’Oppo. Pour être juste, un combo OnePlus/Color OS n’a jamais été un favori des lecteurs. Dans un sondage publié en juin, 83% des lecteurs ont déclaré qu’ils n’achèteraient pas un téléphone OnePlus exécutant la peau d’Oppo.

Oxygen OS a ses détracteurs, de nombreux lecteurs soulignant les bugs rencontrés sur les anciens produits phares. Lisez quelques autres commentaires ci-dessous.

Vos commentaires

SiliconAddic : Ni l’un ni l’autre. Mon One Plus 6T est le premier et sera le dernier One Plus. Le cycle de mise à niveau a été ****, la stabilité sur 11 est incertaine. Adriano Prezniska : Je veux le système d’exploitation Oxygen sur mon appareil Samsung. C’est la meilleure partie de OnePlus. Anthony Kilburn : Le matériel n’est-il pas fondamentalement le même ? J’ai toujours acheté des téléphones OnePlus pour le logiciel propre. Je veux dire, le matériel est bon, mais je suppose que la plupart des gens achètent OnePlus pour un logiciel ? Amirul Islam Lisan : Je veux du matériel OnePlus avec OxygenOS, point final. Adam Wilson : J’en ai vraiment marre des bugs et du manque de finition avec OxygenOS sur mon OnePlus 8 Pro. J’aime le matériel, alors j’ai voté pour le matériel OnePlus avec ColorOS – il ne peut qu’être meilleur que ce que 8 ont actuellement, n’est-ce pas ? Evie : J’utilise ColorOS tous les jours de toute façon, c’est donc un choix facile.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez des idées supplémentaires sur OnePlus, Oppo ou le système d’exploitation que vous aimeriez voir en 2022.