Le matériel tant attendu de Google Translate que vous réorganisez apparaît enfin (Téléchargement APK)

Un outil Google sur lequel vous pouvez compter en voyage est Translate. Il offre de loin la prise en charge linguistique la plus étendue et la précision de la traduction est parmi les meilleures du marché. Bien qu’il s’agisse d’un outil très utile, l’application Translate pour Android n’a pas reçu l’amour qu’elle mérite, étant à la traîne en termes de conception. Avec un lifting Material You pour Translate sur les cartes, les choses semblent changer pour de bon, et nous avons maintenant un meilleur aperçu de la façon dont l’interface fonctionnera sur la nouvelle application.

Le célèbre aficionado d’Android, Mishaal Rahman, a partagé quelques informations sur certaines fonctionnalités de la nouvelle application Translate. Pour commencer, l’historique des traductions a été retiré de l’écran d’accueil pour le rendre moins encombré qu’auparavant. Le menu des hamburgers étant désormais supprimé, votre historique est désormais accessible en glissant du haut vers le bas, un peu comme ce que vous faites sur Google Calculator pour jeter un coup d’œil à vos calculs précédents.

Et la section du guide de conversation, où vous pouvez enregistrer des phrases traduites pour une utilisation future, dispose désormais d’un bouton dédié. L’icône de favori dans le coin supérieur gauche vous amène au guide de conversation, qui a également été repensé pour correspondre à l’apparence générale de l’application.

Le reste des options que vous trouverez habituellement dans le menu hamburger a été déplacé vers la section profil. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant vos transcriptions enregistrées et vos langues téléchargées, cela doit être géré à partir de là.

Google Translate propose depuis des années une fonctionnalité cachée appelée Tap to Translate pour vous permettre de traduire du texte dans d’autres langues, quel que soit l’écran sur lequel vous vous trouvez. La fenêtre flottante qui s’affiche lorsque vous copiez un texte en langue étrangère a également reçu le même traitement Material You que tout le reste de l’application.

Toutes ces mises à niveau ont l’air bien et ont sûrement excité beaucoup d’entre nous après avoir attendu si longtemps pour ce lifting. Cependant, ces changements de conception ne concernent que les téléphones de la série Pixel 6 qui ont déjà reçu un tas de fonctionnalités de traduction intéressantes, laissant de côté presque tous les utilisateurs d’Android, du moins pour le moment. La nouvelle interface utilisateur n’apparaîtra même sur aucun autre téléphone Pixel exécutant les dernières versions d’Android et d’applications. Quand et si vous pouvez vous procurer un Pixel 6, vous pouvez télécharger Google Translate v6.24 depuis le Play Store ou APK Mirror.

Déploiement plus large en version 6.25

9to5Google rapporte maintenant sur ce déploiement de Material You, cette fois, sur la version 6.25.0.02.404801591. Cependant, il semble toujours être limité aux appareils Pixel 6. Nous avons réussi à charger cette version spécifique sur notre propre Pixel 6 et avons pu jouer avec l’application Google Translate repensée.

Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de particulièrement nouveau dans cette version sinon. Les pixels plus anciens, comme le Pixel 5a, ne semblent pas encore l’avoir, et nous n’avons pas eu la chance de le corroborer lors de nos tests. Cela devrait finir par être déployé pour tout le monde, car cela n’a pas de sens que les téléphones plus anciens ne l’obtiennent pas, d’autant plus qu’ils ont tous Material You dans leur propre firmware Android 12, avec d’autres applications Google sur le thème MY Et services.

Vous pouvez télécharger la version 6.25 sur le Google Play Store ou télécharger l’APK maintenant. Qui sait, peut-être que vous avez de la chance et que cela fonctionne sur votre ancien Pixel.

