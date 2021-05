Polygone (MATIC)

Le MATIC de Polygon se rallie à ATH juste après son crash à 73% suite au soutien de Mark Cuban

Alors que MATIC est passé à près de 2,4 USD lors de sa dernière phase de démarrage, proche de son ATH à 2,7 USD par rapport à la semaine dernière, la solution de couche 2 Arbitrum, qui n’a pas de jeton, est prête à publier son réseau principal pour les développeurs cette semaine.

Le marché de la cryptographie fait une reprise stellaire cette semaine après la correction brutale de la semaine dernière. Le leader de cette reprise n’est autre que MATIC, qui a également bien progressé avant le repli.

En hausse d’environ 13 000% depuis le début de l’année, MATIC a atteint son plus haut niveau historique à un peu plus de 2,7 $ le 18 mai. Le lendemain, il a succombé à la pression de vente alors que Bitcoin s’est effondré à 30 000 $ le mercredi noir, faisant tomber l’ensemble du marché de la cryptographie avec lui. .

MATIC a trouvé son creux à 0,74 $ dimanche, en baisse de 72,6% par rapport à son ATH, en ligne avec une autre correction importante qui a particulièrement affecté l’Ether qui a chuté à 1725 $ et les altcoins, dont beaucoup ont chuté de 90 à 95%.

Le lendemain, encore une fois, les prix du MATIC sont devenus fous et ont atteint près de 2 $, et aujourd’hui, la pièce vise à nouveau son ATH, allant à près de 2,4 $.

MATIC, le jeton natif de Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic, est actuellement la 13e plus grande pièce avec une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars, selon CoinGecko. La pièce affiche un volume de 9,8 milliards de dollars sur 24 heures, le quatrième en importance après Tether (USDT), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) et Ethereum Classic (ETC). BTC 4,10% Bitcoin / USD BTC USD $ 39,189,26

Cette dernière hausse des prix MATIC est intervenue après que la solution de mise à l’échelle Ethereum ait obtenu un financement de l’investisseur milliardaire Mark Cuban, qui s’est particulièrement intéressé au marché de la crypto-monnaie cette année.

«Mark Cuban est l’un des investisseurs les plus prolifiques et les plus perspicaces avec des investissements dans les meilleures startups, et il est également l’un des Sharks on Shark Tank. Nous sommes fiers de dire que Polygon fait désormais partie du portefeuille de la société Mark Cuban! » a noté l’équipe du projet.

Avoir le légendaire @mcuban comme investisseur – CHECK !! https://t.co/td05cnz9AW – Sandeep – Polygon (précédent réseau Matic) (@sandeepnailwal) 25 mai 2021

Le projet, rebaptisé Polygon en février de cette année, vise à prendre en charge plusieurs solutions de couche 2 telles que Optimistic Rollups (OR), zkRollups (ZKR) et Validium et à devenir effectivement un agrégateur L2.

La chaîne latérale contient actuellement 10,6 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) alors que le projet gagne du terrain au milieu du manque de solutions de travail de couche 2 sur le marché.

Cependant, cela va bientôt changer car la solution de couche 2 Arbitrum se prépare à publier son réseau principal cette semaine. Le projet n’a pas de jeton.

Un rollup optimiste conçu pour faire évoluer Ethereum; la communauté attend Arbitrum avec beaucoup d’anticipation, qui ouvrira son réseau principal aux développeurs le 28 mai.

Deux grands projets AMM SushiSwap et oracle Chainlink, ont déjà annoncé leur intention de se déployer sur Arbitrum une fois qu’il sera mis en ligne. SUSHI 14,51% SushiSwap / USD SUSHI $ 12,13 USD

La plate-forme d’échange perpétuel décentralisée MCDEX a déclaré qu’elle testait sur Abribitrum testnet depuis un certain temps, et les commentaires ont révélé que l’expérience utilisateur sur son protocole V3 était comparable à celle des échanges centralisés et que les coûts du gaz étaient «extrêmement» bon marché – «jusqu’à 100 fois moins chers que la comparaison. vers le réseau principal Ethereum »- ainsi que des transactions fluides et rapides.

