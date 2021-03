Après des jours alarmés par les effets secondaires possibles d’AstraZeneca, nous avons fermé la semaine sachant qu’il est « sûr et efficace » et qu’en Espagne, il sera de nouveau vacciné à partir de mercredi. C’est une excellente nouvelle qui aurait dû venir plus tôt pour étouffer la spéculation dans l’œuf et pas plus qu’alarmer un citoyen qui fait un effort surhumain pour se faire vacciner presque sans demander. Par conséquent, nous avons besoin que les réponses soient urgentes.