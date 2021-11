Le mauvais montage de la bande-annonce No Way Home 2 de Sony confirme les 3 Spider-Men

La bande-annonce 2 de Spider-Man: No Way Home est enfin là, et vous pouvez la regarder en ligne sur YouTube, Twitter, Instagram et à peu près n’importe quel réseau social prenant en charge les vidéos. Comme on l’a déjà dit, la bande-annonce 2 ne montre pas les trois versions de Spider-Man, se concentrant plutôt sur les méchants. Cependant, les fans de Spider-Man ont rapidement découvert que Sony et Marvel avaient si mal édité certaines scènes de bandes-annonces que cela confirme que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans No Way Home.

Les versions Spider-Man de Maguire et Garfield ne sont pas dans la bande-annonce 2

Sony et Marvel ont organisé un événement spécial bande-annonce en Californie où Tom Holland a parlé du nouveau film devant la foule de fans assez chanceux pour marquer une invitation. Les fans espéraient jusqu’à la toute dernière minute que Maguire et/ou Garfield se présenteraient également, ce qui confirmerait leur présence dans le film. Leur présence sur scène aurait signifié qu’ils sont aussi dans la bande-annonce.

Ce n’était pourtant pas le cas. Si vous avez pu éviter la fuite de Maguire-Garfield, vous seriez surpris de voir tous les méchants non-MCU Spider-Man apparaître dans la bande-annonce No Way Home 2. Et vous supposeriez probablement que leur Spider-Man correspondant Les versions homme devraient être dans le film.

Mais la plupart des fans de Spider-Man n’ont pas pu échapper aux rumeurs de Maguire-Garfield qui ont gâché le grand secret du film. Vous avez probablement vu au moins une fuite mentionnant l’ancien Spider-Men. Et vous êtes dans l’un des deux camps qui existent en ligne. Certains fans n’ont pas besoin de plus convaincre que Maguire et Garfield sont dans No Way Home. D’autres pensent que tout est faux, et la bande-annonce 2 renforcera encore leurs convictions.

Les méchants de Spider-Man dans la bande-annonce de No Way Home : Electro, Sandman et The Lizard. Source de l’image : Sony

A moins qu’ils ne soient…

Heureusement pour nous, Sony et Marvel ont sorti le clip No Way Home en ligne. Quelque 30 minutes après cette expérience cinématographique unique, Sony a publié la bande-annonce 2 sur YouTube, où elle a dépassé les 24 millions de vues au moment d’écrire ces lignes. Marvel a également mis en ligne le clip sur sa chaîne YouTube, où il a obtenu 8 millions de vues supplémentaires au moment de la rédaction de cet article.

Contrairement à l’expérience théâtrale où vous ne pouvez pas mettre en pause et rembobiner la lecture, les versions numériques de la bande-annonce vous permettent de tout inspecter de près. Et nous avons déjà la preuve que Sony et Marvel ont édité les autres versions de Spider-Man à partir de diverses scènes de la bande-annonce 2.

Et la meilleure partie est que ces modifications étaient si mauvaises que les fans les ont déjà trouvées.

Les mauvais montages de Spider-Man dans la bande-annonce 2 de No Way Home

Des rumeurs récentes ont dit que Sony et Marvel ont des horaires serrés pour les effets spéciaux de Spider-Man: No Way Home. La bande-annonce 2 pourrait prouver que tout cela est exact. Les équipes travaillant sur les effets visuels du film doivent également gérer les images des bandes-annonces. Et le bruit court que Sony et Marvel ont développé cinq versions distinctes de la bande-annonce 2.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant de voir que certaines choses ont été négligées. Vous ne remarquerez pas nécessairement ces détails dans un cinéma, où la nouvelle bande-annonce sera diffusée à partir de cette semaine. Mais vous les verrez à la maison, où vous pourrez tout inspecter dans la bande-annonce 2.

Une version visible de Spider-Man (à gauche) se lance vers trois méchants (à droite) dans la scène de la bande-annonce 2 de No Way Home. Source de l’image : Sony

Le coup de poing invisible de Maguire ou Garfield

Spider-Man de Tom Holland est le protagoniste principal de la bande-annonce No Way Home 2. À un moment donné de la bande-annonce, il affronte trois méchants des films Raimi et Webb Spider-Man. Les deux parties se chargent au sommet de la Statue de la Liberté, comme le montre l’image ci-dessus.

Nous avons un seul Spider-Man sur la gauche engageant les trois méchants – Electro, Sandman et The Lizard. La scène n’a aucun sens avec un seul personnage sur le côté gauche. On dirait que The Lizard et Electro chargent des héros invisibles.

Et l’un de ces héros invisibles riposte !

La bande-annonce principale sur YouTube ne contient pas la scène que vous êtes sur le point de voir ci-dessous. Mais une autre bande-annonce 2 conçue pour les médias sociaux l’inclut. C’est un moment où le lézard prend un coup de poing massif au visage. Seulement, il n’y a personne qui le frappe vraiment dans le clip :

ta, mas e esse cgi ali? pic.twitter.com/zKi7zEAKtl – Gamer_Br PRO (@GamerBrPRO8) 17 novembre 2021

À moins que Sony et Marvel ne soient sur le point de présenter Sue Storm, c’est une confirmation que les deux studios ont supprimé l’un des personnages à l’écran. Nous ne savons pas si c’est Maguire ou Garfield, mais il devrait y avoir au moins un autre Spider-Man dans cette confrontation.

Les rumeurs disent qu’il s’agit de la bataille finale du film, où trois versions de Peter Parker affronteront les cinq méchants.

Est-ce Maguire ou le Spider-Man de Garfield ?

Le lézard prenant un énorme coup de poing comme celui-là devrait suffire à vous convaincre que quelque chose de mal se prépare dans la bande-annonce 2. Les fans pensent avoir repéré d’autres mauvaises modifications.

Supprimer des personnages de scènes n’est pas nouveau pour un film MCU. Marvel nous trompe depuis des années avec ses bandes-annonces. Mais Marvel avait un énorme avantage sur Sony. Il a mieux gardé ses secrets MCU que Sony. Cela suppose que Sony veut même garder les secrets de No Way Home des fans à ce stade.

Certains fans de Spider-Man pensent avoir trouvé un autre cas de mauvais montage. Les yeux de Spidey dans le cadre suivant pourraient ne pas correspondre au costume :

Sommes-nous sûrs que c’est le Spidey de Tom ? Regardez attentivement… #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/M4nKJ0xkU4 – Binge Watch This (@BingeWatchThis_) 17 novembre 2021

D’autres soutiennent qu’il s’agit du Spider-Man de Tom Holland, et cela pourrait être exact. Il est également vrai que les fans qui analysent de telles bandes-annonces pourraient voir des choses qui n’existent pas. Là encore, le coup de poing invisible de The Lizard ci-dessus est clairement un mauvais montage de l’équipe VFX de Sony. Il n’y a que Maguire ou les Spider-Men de Garfield qui pourraient donner ce coup de poing dans cette scène de bande-annonce de No Way Home.

Le Spider-Man supplémentaire

Le dernier élément de preuve qui pourrait prouver que Sony et Marvel ont tenté d’effacer les deux Spider-Man supplémentaires de No Way Home trailer 2 concerne la chute tragique de MJ (Zendaya). Nous n’entrerons pas dans les raisons pour lesquelles c’est si important, étant donné ce qui s’est passé dans les films Spider-Man non-MCU. Nous allons nous concentrer sur ce qui semble être une variante différente de Spider-Man.

sa main n’a pas été entièrement éditée ici non plus pic.twitter.com/W1x3SpOoAu – MJ 😴 (@mjhasnohoes) 17 novembre 2021

Comme vu ci-dessus, il pourrait y avoir un autre Spider-Man sur cet échafaudage, dont le bras Sony a oublié d’effacer. Cependant, la prise de vue est si floue qu’elle pourrait être n’importe quoi. Ce n’est pas aussi clair que le coup de poing invisible du Lézard, et vous pouvez le rejeter facilement.

Pour rappel, la bande-annonce nous fait penser que c’est Spider-Man de Tom Holland qui saute pour voir MJ. Les fans ont déjà un choix différent pour la scène. Mais Tom’s Peter n’est pas près de MJ lorsque l’échafaudage commence à s’effondrer.

Une version de Spider-Man tentant de sauver MJ (Zendaya) dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image : Sony

Maguire et Garfield apparaîtront-ils dans les futures bandes-annonces de No Way Home ?

Sony et Marvel ne sont pas prêts à confirmer le gros spoiler No Way Home via une bande-annonce. Et peut-être qu’ils ne montreront même pas Maguire et Garfield dans une bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Peut-être qu’ils veulent conserver la révélation pour la première, indépendamment des spoilers. De plus, on ne sait pas si nous aurons une bande-annonce complète finale ou non.

Mais il est évident que la bande-annonce 2 est trompeuse, car les studios essaient de montrer le plus possible aux fans tout en en divulguant le moins possible.

No Way Home sortira le 17 décembre, nous avons donc un autre mois de rumeurs sur Spider-Man à parcourir.