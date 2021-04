Les difficultés de Pierre-Emerick Aubameyang devant le but depuis la signature d’un énorme contrat de 350000 £ par semaine sont une grande préoccupation pour Arsenal.

L’attaquant a été engagé pour un montant record de 54 millions de livres sterling en janvier 2018, et il a marqué 54 buts en Premier League au cours de ses deux premières saisons et demie aux Emirats.

Aubameyang était une machine à but au début de sa carrière à Arsenal

Mais il a été pauvre en 2020/21 et n’a pas l’air du même joueur

Ses buts les ont aidés à remporter un trophée de la FA Cup et du Community Shield l’été dernier et il s’est emparé d’un Soulier d’Or de la Premier League en 2019.

Cette campagne, cependant, c’est une autre histoire. L’attaquant pacy n’a marqué que neuf buts en championnat cette saison, a semblé désintéressé à l’occasion, n’a pas réussi à se présenter à l’heure pour le derby du nord de Londres le mois dernier et a été tout simplement triste lors de la défaite écrasante de samedi à domicile contre Liverpool.

Certains commencent à spéculer que son contrat lucratif pourrait être la raison de son repli de forme, avec une baisse similaire de productivité provenant de Mesut Ozil après avoir signé son contrat de 350000 £ par semaine avec les Gunners en 2018.

L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher, s’exprimant sur Sky Sports, a déclaré: « Je pense qu’il y aura une grande inquiétude à Arsenal et pour Mikel Arteta qu’ils pourraient avoir une autre situation à Mesut Ozil où ils donneront à quelqu’un un gros contrat à 300000 £ ou 350000 £- une semaine.

«La saison prochaine et dans les mois à venir, cela passera par l’esprit du manager.

«Avons-nous une autre situation comme celle-là? Parce que ce qu’il produit en ce moment est loin d’être suffisant compte tenu de sa qualité de joueur et de ce qu’Arsenal a investi en lui.

«Je pense que les performances d’Aubameyang cette saison ont parfois été paresseuses. Peu m’importe le nombre de buts qu’il marque – il a remporté des Golden Boots dans le passé – mais c’est définitivement un joueur qui n’apporte rien à cette équipe s’il ne marque pas de but, et c’est un gros problème.

Ozil a également perdu la forme après avoir reçu un gros contrat et a été expédié à Fenerbahce en janvier.

Tony Cascarino a fait la même comparaison avec Ozil sur talkSPORT et était encore plus accablant sur les qualités d’Aubameyang.

«C’est l’un de ces joueurs où je le regarde et je pense: » Vos chiffres, sont-ils une illusion? » Parce que c’est le seul argument », a-t-il dit.

«Il me rappelle un deuxième Ozil, où ça va. Ses chiffres vous disent qu’il est un excellent attaquant et qu’il marque beaucoup de buts, mais pour moi, je ne vois tout simplement pas de joueur d’équipe là-bas. Je ne le fais pas.

«Vous obtenez tous ces buteurs, comme [Sergio] Aguero obtient des buts et [Jamie] Vardy marque des buts, et bien d’autres, mais je pense qu’il est un joueur d’équipe bien pire que n’importe lequel d’entre eux.

Le déclin d’Aubameyang cette saison est évident, mais il faut sans doute noter que sa production ralentissait déjà, remettant déjà en cause la décision de lui proposer un nouvel accord.

En plus des statistiques de base, les buts attendus de l’attaquant par saison sont passés de 20,7 en 2019 à seulement neuf en 2021, un véritable indicateur de la difficulté qu’il a eue devant le but.

Le ralentissement dramatique d’Aubameyang

Le ratio de buts par match d’Aubameyang a considérablement diminué depuis qu’il a rejoint Arsenal

2018/2019 – 0,73 buts par match

2019/2020 – 0,63 buts par match

2020/2021 – 0,40 buts par match

Et sa contribution créative a également ralenti

2018/2019 – 0,17 passes décisives par match

2019/2020 – 0,09 passes décisives par match

2020/2021 – 0,04 passes décisives par match

Le manager Arteta, cependant, a mis fin à toute corrélation entre la forme de l’attaquant et son contrat.

Avant la défaite contre Liverpool, il a déclaré: «Il est facile de relier des choses comme ça, mais je ne me méfie pas de cela.

«Nous avons eu des conversations sur ce qu’il voulait faire du point de vue de l’année dernière à son futur proche au cours des deux prochaines années, et il était ambitieux avec cela.

«Nous avons discuté pendant des mois du ratio de buts que nous avons besoin qu’il marque pour nous donner les meilleures chances d’être au sommet.

«Cela n’a pas été ce que cela a été ces dernières années et c’est un facteur auquel contribuent beaucoup de choses que l’équipe doit faire sur le terrain. Ce n’est pas seulement son truc.

« Mais évidemment, nous avons besoin d’Auba sous une forme différente dans les prochains matchs pour nous donner nos meilleures chances de terminer là où nous voulons terminer la saison, c’est clair. »

Arteta a un gros travail à faire pour essayer de changer les choses à Arsenal et la forme d’Aubameyang n’aide pas

Aubameyang semble toujours conserver la confiance de son manager.

La légende d’Arsenal, Martin Keown, pense cependant qu’il est peut-être temps de supprimer Aubameyang et de donner à Gabriel Martinelli une course dans la première équipe.

« Il n’a pas du tout l’air heureux sur le terrain de football », a-t-il déclaré à propos du joueur de 31 ans.

«Il n’offre pas grand-chose pour l’avenir. Il est peut-être temps maintenant de penser à déplacer le capitaine de l’équipe.

«Si les jeunes joueurs le voient jouer mais qu’il ne joue pas vraiment assez bien, cela donne le mauvais exemple au groupe.

«Quelque chose ne va pas en ce moment dans sa vie. Il n’a pas du tout l’air heureux. Si vous regardez son langage corporel, le sourire a disparu. Le rebond est parti.

«Il vaut mieux qu’il ne joue pas. Il a un jeune Martinelli [who can replace him]. [Martin] Odegaard a été dans un vestiaire du Real Madrid et a déclaré qu’il était le meilleur jeune joueur qu’il ait vu depuis des années.

«Il ne joue pas réellement pour Arsenal, il s’entraîne juste. Il est sûrement temps de lui donner un jeu, surtout si Aubameyang n’est pas prêt et d’humeur.

Mikel Arteta a pire record d’Arsenal qu’Unai Emery et Arsene Wenger des 50 premiers matchs de Premier League alors que le club a déclaré qu’il jouait comme une équipe de championnat contre Liverpool