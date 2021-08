Le “mauvais” service client de Coinbase est critiqué Crypto new media

Coinbase a été critiqué par les médias grand public cette semaine alors que les plaintes concernant son service client remplissaient les forums de griefs, selon un rapport de CNBC. Un de ces utilisateurs a perdu plus de 168 000 $, déclarant que le service client de la bourse n’était d’aucune aide.

Les plaintes concernant un service client médiocre font fréquemment le tour des cercles sociaux (principalement Reddit et Twitter), les utilisateurs réclamant généralement des réponses tardives sur leurs tickets de service, entre autres préoccupations.

Perdre des fonds à cause des pirates

Selon le rapport, Tanja Vidovic aurait perdu plus de 168 000 $ en avoirs cryptographiques il y a environ quatre mois. «Je me suis connecté à la crypto. Et j’ai dit : ‘C’est parti’ », s’est-elle souvenue, ajoutant qu’elle avait reçu plusieurs notifications et alertes de sécurité lors de la connexion.

Un autre utilisateur, qui s’est identifié uniquement comme “Ben”, a déclaré avoir perdu 35 000 $ en quatre minutes, même après avoir suivi les étapes de sécurité requises. Il a ensuite affirmé que Coinbase n’avait pas répondu aux requêtes de manière ingénieuse, mais a finalement envoyé un crédit de 200 $.

Pendant ce temps, un message plus tard du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a déclaré: “Il n’y a aucune preuve crédible ou justifiable que la compromission de vos identifiants de connexion était la faute de Coinbase”.

Il a ajouté: “En conséquence, Coinbase n’est pas en mesure de vous rembourser vos pertes présumées.”

Plus de 11 000 plaintes individuelles ont été déposées contre Coinbase depuis 2016, selon le rapport, dont une majorité liée à celles du service client. D’anciens employés, pour leur part, affirment que les pratiques de service à la clientèle de la bourse ont changé au fil du temps, les représentants ayant eu du mal à répondre à la demande croissante.

« Modèle » de rachats chez Coinbase

Les entretiens avec des clients de Coinbase aux États-Unis, a noté CNBC, se sont révélés “révéler un modèle” de prises de contrôle de compte similaire à ce que Ben et Vidovic ont vécu. Les conséquences impliquaient généralement un autre modèle, celui d’un service client médiocre laissant les utilisateurs « pendus et en colère ».

Pourtant, certains disent que le problème est davantage lié à des incidents d’échange de cartes SIM et d’opérateurs mobiles qu’à Coinbase lui-même. « Le vrai coupable, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile (ou les clients ayant des mots de passe de messagerie non sécurisés). Au moment où Coinbase est impliqué, il est trop tard et ils ne peuvent pratiquement rien faire », a commenté Laura Shin, animatrice de podcast chez Unchained, dans un tweet.

Hm, la façon dont cette histoire est présentée, elle semble blâmer Coinbase, mais le vrai coupable sont les opérateurs de téléphonie mobile (ou les clients ayant des mots de passe de messagerie non sécurisés). Au moment où Coinbase est impliqué, il est trop tard et ils ne peuvent pratiquement rien faire https://t.co/tPIhIaOPGd – Laura Shin (@laurashin) 24 août 2021

C’est un sentiment partagé par certains avocats crypto. “Le problème avec l’échange de carte SIM et la crypto-monnaie est que dès que vous perdez l’accès à votre téléphone portable, les pirates professionnels voleront tout votre argent en moins de 30 minutes”, a noté David Silver, un avocat spécialisé dans la crypto-monnaie.

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.