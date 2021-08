le “mauvais tiers” qui accompagnait J.Lo et Ben Affleck sur la plage

TMZ capturé le couple pendant le week-end sur la plage et bien qu’au début on ne sache pas qui était la personne qui les accompagnait, bientôt les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que ce n’était ni plus ni moins que le meilleur ami de Ben Affleck.

Dans les images, Ben et J.Lo apparaissent se tenant la main alors qu’ils marchent le long de la plage et d’un côté vous pouvez voir Matt Damon. À en juger par les photos, les trois ont profité au maximum de leur promenade sur la plage, où ils ont bavardé pendant des heures et se sont retrouvés. La chanteuse portait une robe blanche avec une ceinture beige qui accentuait sa taille, tandis qu’Affleck portait un jean et un t-shirt et Damon portait un short et un t-shirt.