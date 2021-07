Le mauvais tir de Cody Bellinger a coûté le match aux Dodgers

Comme si c’était une malédiction impossible à briser Dodgers Los Angeles se replie sur les Giants de San Francisco à la suite d’une autre rencontre.

L’ouverture faite par Julio Urías ou les relais efficaces de Brusdar Graterol, Jimmy Nelson et Blake Trainen n’avaient aucune importance. La défense de la Dodgers dans les situations de pression, il échoue souvent.

Un facteur à prendre en compte est le nombre de rotations qui sont effectuées par la direction de l’équipe et qui favorisent des événements similaires. Si l’on se souvient des dernières erreurs commises qui ont coûté des courses importantes, il faut compter Zack McKinstry, Chris Taylor, Gavin Lux, et aujourd’hui Cody Bellinger.

C’est parfaitement logique. La défense des #Dodgers est l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont perdu un nombre insensé de matchs d’un point et de manches supplémentaires. Ils se sont beaucoup battus cette année. https://t.co/fU5sUkIEpF – Jake Reiner (@Reiner_Jake) 28 juillet 2021

En tant que facteur commun, aucun n’était dans sa position confortable.

Avant nous avions écrit oui Bellinger ne patrouillant pas le champ du centre n’était pas nécessaire pour forcer. Son attaque est loin de faire de lui un habitué de l’alignement par la force.

En fin de huitième manche, avec des coureurs aux première et troisième sans retrait, après une connexion de Darin Duf devant le joueur de deuxième but Max Muncy qui a capturé et lancé au premier pour obtenir le retrait, Cody Bellingr a tenté de surprendre le porteur de ballon Buster Posey au troisième rang avec un tir qui est passé à six pieds au-dessus de la tête de Justin Turner, établissant le touché décisif.

#Dodgers Cody Bellinger à propos d’une erreur de lancer dans le 8e : “Ça m’a échappé des mains. Il n’y a pas d’excuses. Je l’ai juste lancé trop haut.” – Kirsten Watson (@kirsten_watson) 28 juillet 2021

Encore une fois, après tant de pagayage, les Dodgers finissent par se noyer sur le rivage.